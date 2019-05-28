سولبرغ تتدخل لمنع ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية

بعد أن اقترح حزب التقدم تطبيق الضريبة ابتداءا من العام المقبل



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



صرح حزب التقدم أنه يريد تطبيق مقترحه بخصوص تفعيل ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية ابتداءا من العام المقبل. لكن رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ عارضت المقترح معللة أن حزب التقدم قد اتفق مع الأحزاب الحاكمة في يناير الماضي، أي منذ أربعة أشهر فقط، على تطبيق ضرائب القيمة المضافة على السيارات الكهربائية على مراحل ضمن خطة بعيدة المدى و ليس بصفة حينية.

و أراد حزب التقدم بهذا الإجراء منح 7مليارات كرونة لخزينة الدولة، لكن جمعية السيارات الكهربائية أكدت أن تطبيق هذه الضريبة سيؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بصفة كبيرة. كما أكدت سولبرغ أنها لا تعتقد أن ضريبة كهذه يمكن تطبيقها بطريقة فجئية، لأن التغيرات الضريبية لا يجب أن تتغير من شهر لآخر ، و أن تغيرات ضريبية من هذا النوع يجب أن تتم على مراحل.

و أكدت سولبرغ أن هذه الضرائب ستطبق تدريجيا عندما تنافس السيارات الكهربائية السيارات العادية.