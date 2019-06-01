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Arabisk

انخفاض عددالمتسوقين بسبب تقليص المساحات المخصصة لمواقف السيارات

Foto: Sergey Ashmarin / Wikimedia Commons

في مراكز المدن

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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مقال: تريني سولبرغ
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

اتضح في استطلاع للرأي أجرته يوغوف لصالح دانسكي بانك أن 35 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع قللوا تسوقهم في مراكز المدن بسبب قلة المواقف المخصصة للسيارات.
في شمال النرويج و ترونديلاغ أجاب 43 بالمائة أن قلة المواقف المخصصة للسيارات هي السبب وراء تقلص تسوقهم في مركز المدينة.
و أثرت هذه الظاهرة على الحركة التجارية للمتاجر التي أصبحت تشهد عدة تحديات بسبب تقلص معدل الزبائن.
إذ تم إزالة 760 موقفا للسيارات من المواقف البلدية في أوسلو في السنوات الأربع الأخيرة.

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