حرق سيارات في أوسلو لليلة الثالثة على التوالي

احترقت سيارتان ليلة الإثنين ثم ليلة الثلاثاء مرة أخرى



مقال: فريدريك هاغن

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



تعتقد الشرطة أن احتراق سيارات حي توسن حدثت بفعل فاعل. و توالت حرائق السيارات ابتداءا من ليلة الأحد لتتواصل حتى ليلة الإثنين والثلاثاء. و احترقت سيارات في كل من أحياء توسن، روستاد و غرورود. و تشتبه الشرطة في أن الحرائق مفتعلة. و لحسن الحظ تمكنت وحدات الشرطة و الإطفاء من التحكم في الحريق و منعه من الانتشار في الأحياء و المنازل. كما شاهد شاهد عيان عبوة غاز قرب إحدى السيارات.

و سيتم الآن مواصلة التحقيقات الفنية للسيارات لفهم كيفية نشوب الحريق.