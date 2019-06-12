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Arabisk

حرق سيارات في أوسلو لليلة الثالثة على التوالي

احترقت سيارتان  ليلة الإثنين ثم ليلة الثلاثاء مرة أخرى

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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مقال: فريدريك هاغن
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تعتقد الشرطة أن احتراق سيارات حي توسن حدثت بفعل فاعل. و توالت حرائق السيارات ابتداءا من ليلة الأحد لتتواصل حتى ليلة الإثنين والثلاثاء. و احترقت سيارات في كل من أحياء توسن، روستاد و غرورود. و تشتبه الشرطة في أن الحرائق مفتعلة. و لحسن الحظ تمكنت وحدات الشرطة و الإطفاء من التحكم في الحريق و منعه من الانتشار في الأحياء و المنازل. كما شاهد شاهد عيان عبوة غاز قرب إحدى السيارات.
و سيتم الآن مواصلة التحقيقات الفنية للسيارات لفهم كيفية نشوب الحريق.

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