حزب التقدم يشهد أدنى مستوى شعبية  منذ 25 سنة

إذ لم تتجاوز النسبة 10,4 بالمائة



في استطلاع جديد الرأي لشهر يونيو حظي حزب التقدم بتأييد ضعيف مقارنة بنسب العادة.

إذ لم تتجاوز نسبة الشعبية 10,4 بالمائة و هو أدنى مستوى للحزب منذ 25 سنة. إذ تحصل الحزب على تأييد ضعيف سنة 1991 و 1995 في مقاطعات أغدر، و كان حينها أقل من 11 بالمائة.

أما حزب اليمين فتحصل على أعلى نسبة ب22.8 بالمائة, بينما تحصل حزب العمال على 22.3 بالمائة. و انخفضت كذلك شعبية الحزب المسيحي لتصبح 11.3 بالمائة. أما الأحزاب التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في شعبيتها فهي أحزاب الخضر، الوسط و اليسار الاشتراكي.