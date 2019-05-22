مستشفى إسرائيلي ينفي عمل الشامان دوريك لديهم

بعد ادعاء اشامان دوريك عمله هناك في الفترة بين مارس و مايو 1998



مقال: توماس باوست

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



قام صديق الأميرة مارثا لويز الجديد الشامان دوريك بالادعاء بأنه عمل مع أطفال مصابين بالسرطان في رابع أكبر مستشفى في إسرائيل و هو مستشفى عساف هاروفة. و بعد قيام نتآفيسن النرويجية بالاتصال بالمستشفى أكدت الإدارة عدم عمل الشامان دوريك في المستشفى:

-لا يوجد موظف بهذا الإسم.

وبعد هذا التأكيد طلبت الصحيفة عن طريق مديرة أعمال الأميرة كارينا شيل كارلين شرح خلفية هذه المعلومة الموجودة على صفحة لينكدإين الشامان دوريك. لكن لم يتم التعليق على التساؤل لحد الآن.

و كان الشامان الأمريكي قد تلقى انتقادات لاذعة في النرويج بعد ادعائه أن لديه قدرات في علاج أمراض معينة منها سرطان الدم باستخدام طقوسه الشامانية.