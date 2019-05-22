*Nettavisen.*

Tips oss
Nyttige sider
Arabisk

مستشفى إسرائيلي ينفي عمل الشامان دوريك لديهم

Foto: Scanpix

بعد ادعاء اشامان دوريك عمله هناك في الفترة بين مارس و مايو 1998

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Send tips


مقال: توماس باوست
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

قام صديق الأميرة مارثا لويز الجديد الشامان دوريك بالادعاء بأنه عمل مع أطفال مصابين بالسرطان في رابع أكبر مستشفى في إسرائيل و هو مستشفى عساف هاروفة. و بعد قيام نتآفيسن النرويجية بالاتصال بالمستشفى أكدت الإدارة عدم عمل الشامان دوريك في المستشفى:
-لا يوجد موظف بهذا الإسم.
وبعد هذا التأكيد طلبت الصحيفة عن طريق مديرة أعمال الأميرة كارينا شيل كارلين شرح خلفية هذه المعلومة الموجودة على صفحة لينكدإين الشامان دوريك. لكن لم يتم التعليق على التساؤل لحد الآن.
و كان الشامان الأمريكي قد تلقى انتقادات لاذعة في النرويج بعد ادعائه أن لديه قدرات في علاج أمراض معينة منها سرطان الدم باستخدام طقوسه الشامانية.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Skriv leserbrev her

Mer om emnet: Arabisk

Mest lest på Oversatt

Annonsebilag