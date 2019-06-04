وصول الأطفال المرحلين من سوريا إلى النرويج

تم تسليم خمسة يتامى إلى السلطات النرويجية



مقال: وكالة الأنباءالنرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



حطت طائرة شركة ساس في النرويج ناقلة خمسة أطفال يتامى من الجنسية النرويجية تم العثور عليهم في معسكر الهول شمال شرق سوريا.و تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و سبع سنوات.

و تم العثور على الأطفال في أبريل الماضي.

بعد وصول الأطفال تم نقلهم في حافلة خاصة بعد رحلتهم على متن طائرة خاصة لمهمات الخارجية النرويجية.

و أعربت رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ عن سعادتها بعودة الأطفال إلى النرويج:

-يسعدني أن خمسة يتامى تم نقلهم من مخيم الهول إلى النرويج. لقد شهد هؤلاء الأطفال أمورا لا يجب على الأطفال خوضها. لقد كانوا معرضين للخطر لأنهم دون أولياء و لذلك أعطيناهم الأولوية. أود أن أشكر كل من ساهم في هذا العمل الشاق.

و أكدت وزيرة الخارجية سورايدي أن إخراج الأطفال من المخيم كان صعبا و كان من المهم إبقاء العملية مخفية للحفاظ على سلامة الأطفال في المخيم السيء السمعة.

و تم إثبات هويات الأطفال من خلال تحاليل للحمض النووي و تم منحهم جوازات سفر نرويجية.

و تم تحديد هوية الوالدين، فالأم من أصول نرويجية و الأب من إحدى البلدان الإفريقية. سافر الزوجان إلى سوريا للانظمام لداعش، حيث توفي الأب و اختفت الأم.