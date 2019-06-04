انخفاض مبيعات متاجر الملابس الجاهزة في أوسلو

مبيعات هذه السنة أسوء من العام الماضي
مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
أعرب رئيس جمعية التجارة بيورن ناس عن قلقه بخصوص انخفاض مبيعات متاجر الملابس الجاهزة:
-نحن قلقون. العام الماضي كان سيئا، و كل شيء يشير أن هذا العام سيكون أسوء.
و تشير الإحصائيات أن المبيعات انخفضت بنسبة 1,5 بالمائة سنة 2018. و ليس مركز مدينة أسلو هو المتضرر الوحيد، فعدة ضواحي كليليستروم، شهدت بدورها انخفاضا للمبيعات.
و انخفضت مبيعات شارع كارل يوهان في مركز المدينة ب1,1 مليون كرونة سنة 2018.
و يشير البعض أن هذا الانخفاض نتيجة السياسة الخضراء التي تنتهجها أوسلو و التي أدت إلى تقليص عدد كبير من مواقف السيارات.
لكن التقرير الجديد يؤكد عدم وضوح تأثير السياسة الخضراء على الوضع و أن مثل هذه السياسات تظهر آثارها على مدار مدة معينة طويلة المدى و أن النتيجة ليست فورية، كما يشير آخرون لتأثير التجارة الإلكترونية على التجارة في المحلات.
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