انخفاض مبيعات متاجر الملابس الجاهزة في أوسلو

مبيعات هذه السنة أسوء من العام الماضي





مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



أعرب رئيس جمعية التجارة بيورن ناس عن قلقه بخصوص انخفاض مبيعات متاجر الملابس الجاهزة:

-نحن قلقون. العام الماضي كان سيئا، و كل شيء يشير أن هذا العام سيكون أسوء.

و تشير الإحصائيات أن المبيعات انخفضت بنسبة 1,5 بالمائة سنة 2018. و ليس مركز مدينة أسلو هو المتضرر الوحيد، فعدة ضواحي كليليستروم، شهدت بدورها انخفاضا للمبيعات.

و انخفضت مبيعات شارع كارل يوهان في مركز المدينة ب1,1 مليون كرونة سنة 2018.

و يشير البعض أن هذا الانخفاض نتيجة السياسة الخضراء التي تنتهجها أوسلو و التي أدت إلى تقليص عدد كبير من مواقف السيارات.

لكن التقرير الجديد يؤكد عدم وضوح تأثير السياسة الخضراء على الوضع و أن مثل هذه السياسات تظهر آثارها على مدار مدة معينة طويلة المدى و أن النتيجة ليست فورية، كما يشير آخرون لتأثير التجارة الإلكترونية على التجارة في المحلات.