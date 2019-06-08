اتهام محام من أوسلو بعدة قضايا فساد

يتم التحقيق الآن في قضايا فساد كبيرة تورط فيها المحامي



مقال: فريد إيغوبه

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



تم في أكتوبر الماضي إلقاء القبض على محام من أوسلو بتهمة قضية واحدة لفساد فادح. لكن بعد أشهر من التحقيقات يتم الآن دراسة عدة قضايا أخرى قد يكون المحامي متورطا فيها.

و تعتقد الشرطة أن المحامي طلب و تلقى عدة تحويلات نقدية و خدمات في الفترة ما بين 2010 و 2015. و كان المحامي قد عمل في شركة كانت تقوم بالبيع القسري للعقارات.

و كان المتهم قد أوهم عدة أشخاص من العامة أن البيع القسري يمكن إلغاؤه، ليستغل الوضع الصعب لبعض الأفراد و يطلب منهم خدمات أو تحويلات مقابل إلغاء البيع القسري.

و تلقى المحامي في الحالة الأولى 20 ألف كرونة من مالك عقار كان سيتم بيع منزله قسريا.

محامي المتهم يصرح أن موكله ينكر كل التهم .

و قامت الشرطة بحجز هاتف المتهم بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر و حساباته في جيميل و هوتمايل.

و أكدت الشرطة خطورة التهم:

-نحن نعتقد أنها مسألة فساد خطيرة لأنه محام, كان من المفروض من خلال منصبه أن يساعد العامة في حالات البيع القسري.