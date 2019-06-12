ارتفاع حالات التخلف عن سداد فواتير الكهرباء

يواجه العديد صعوبة في دفع فواتير الكهرباء



مقال: يان ريفيم

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



أكدت إحصائيات جديدة أن العديد من المستهلكين يواجه صعوبات في دفع فواتير الكهرباء. و تأتي هذه المعلومات بعد أن قدمت شركات الائتمان أرقاما مفزعة عن التخلف عن سداد فواتير الكهرباء، إذ يتم تمرير عدة فواتير لم يتم سدادها إلى شركات تحصيل الديون.

ففي الربع الأول من هذا العام هناك أكثر من 14000 حالة تحصيل ديون. متوسط مبلغ تحصيل الديون للحالة الواحدة تقدر بأقل من 5000 كرونة بقليل.

و يؤكد المحلل مورتين تراستي من ليندورف أنه لا يستغرب هذه النتيجة:

-سبب هذه الظاهرة ارتفاع أسعار الكهرباء، لذلك ليس من المستغرب أن العائلات التي لديها ميزانيات ضيقة قد تأثرت بأسعار الكهرباء المرتفعة جدا في الشتاء. فهي زيادة غير متوقعة في نفقات الأسرة.