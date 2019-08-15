تظاهرة تندد بالكراهية ضد المسلمين في أوسلو

تم التجمهر يوم الإربعاء أمام مبنى البرلمان النرويجي و ذلك من أجل التنديد بالكراهية ضد المسلمين



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



بعد أن اقترحت ليلى جانيت أيوب من حزب العمال تنظيم تظاهرة مساندة للمسلمين و منددة بالكراهية ضدهم ، قامت 35 منظمة و أعضاؤها بالإضافة إلى العديد من المواطنين بتطبيق الفكرة، و ذلك من أجل دعم المسلمين و التنديد بالكراهية. و من أهداف التظاهرة وفقا للمنظمين إظهار الوحدة و التسامح بين أفراد المجتمع و الوقوف جنبا إلى جنب ضد العنف و الكراهية. كما تم وضع الورود و بطاقات دعم أمام مسجد النور الذي تعرض لمحاولة عملية إرهابية من قبل فيليب مانسهاوس و الذي تم إيقافه من قبل أحد المصلين .

و لايزال الجامع مغلقا ، لكن وحدات الأمن أكدت أنه سيتم فتح أبوابه للصحافة يوم السبت.

و يتواصل غلق الجامع حتى يتم إكمال إجراءات المتابعة و التصليحات بالمكان حتى إشعار آخر.