جريمة قتل يوهانّي إهلي هانسن دوافعها عنصرية

عثر على جثة هانسن (17 سنة) في باروم يوم السبت الماضي
مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
أشارت تحقيقات الشرطة النرويجية أن جريمة قتل شقيقة المتهم في المحاولة الإرهابية في مسجد النور فيليب مانسهاوس، دوافعها عنصرية، و كانت هانسن قد تم تبنيها من الصين عندما كانت عامين من قبل زوجة أب مانسهاوس.
و صرحت الشرطة أن مانسهاوس قتل شقيقته لأنها ليست نرويجية عرقيا.
و قام مانسهاوس بقتل هانسن قبل توجهه إلى مسجد النور. و لا تزال تفاصيل الجريمة غير كاملة ، إذ تقوم الشرطة بإكمال التحريات لمعرفة ظروف الجريمة و لكنها لا تستبعد وجود أسباب إيديولوجية وراءها. كما تدرس الشرطة فرضية أن هانسن قتلت عندما حاولت إيقاف شقيقها.
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