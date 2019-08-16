جريمة قتل يوهانّي إهلي هانسن دوافعها عنصرية

عثر على جثة هانسن (17 سنة) في باروم يوم السبت الماضي



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



أشارت تحقيقات الشرطة النرويجية أن جريمة قتل شقيقة المتهم في المحاولة الإرهابية في مسجد النور فيليب مانسهاوس، دوافعها عنصرية، و كانت هانسن قد تم تبنيها من الصين عندما كانت عامين من قبل زوجة أب مانسهاوس.

و صرحت الشرطة أن مانسهاوس قتل شقيقته لأنها ليست نرويجية عرقيا.

و قام مانسهاوس بقتل هانسن قبل توجهه إلى مسجد النور. و لا تزال تفاصيل الجريمة غير كاملة ، إذ تقوم الشرطة بإكمال التحريات لمعرفة ظروف الجريمة و لكنها لا تستبعد وجود أسباب إيديولوجية وراءها. كما تدرس الشرطة فرضية أن هانسن قتلت عندما حاولت إيقاف شقيقها.