استطلاعات رأي جديدة: شعبية حزب العمال منخفضة

و ذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات البلدية





مقال:وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



بينت استطلاعات رأي جديدة لجريدة VG انخفاض شعبية حزب العمال لتبلغ 23.7 بالمائة. و يعني ذلك انخفاضا ب9.3 نقطة مائوية مقارنة بالانتخابات البلدية السابقة سنة 2015. و وفقا للمحلليين قام نحو 56 ألف ناخب سابق لحزب العمال بتغيير نوايا التصويت لتصبح من صالح حزب الوسط و حزب الخضر و ذلك مقارنة بسنة 2017. كما تراجعت شعبية حزب التقدم من 9,5 بالمائة إلى 8.5 بالمائة مقارنة بالانتخابات الماضية. كما شهدت أحزاب مثل الحمر، اليسار الاشتراكي و الخضر ارتفاعا في نسب شعبيتها، بينما يتواصل انخفاض شعبية حزبي اليمين، اليسار و الحزب المسيحي.