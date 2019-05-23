ستوري: علينا إزالة محطات الرسوم المرورية

كما يريد نظاما جديدا للسيارات الكهربائية



مقال:هوفورد فيغي

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



صرح يوناس ستوري زعيم حزب العمال أنه يريد إيقاف المزيد من محطات الرسوم المرورية:

-ردود الأفعال القوية التي نراها تجاه محطات الرسوم المرورية أمر مفهوم. إذ يشعر العديد أن تكاليف هذه المحطات أصبحت كبيرة للغاية.



و يريد ستوري اجراء ات جديدة متعلقة بالمحطات المرورية من وزير النقل. إذ يعتقد ستوري أن هذه المحطات أثرت على الوضع المالي للعديد من الناس بالإضافة إلى تأثير هذه المحطات على التخفيضات الضريبية.

كما يريد ستوري تخصيص نظام جديد بخصوص مدفوعات السيارات الكهربائية.