انخفاض حاد في شعبية حزب العمال

قد يشهد الحزب أسوء انتخابات بلدية على الإطلاق



مقال: ستيغ سولبرغ

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



انخفضت شعبية حزب العمال ب2,2 نقطة مائوية منذ مايو الماضي، إذ لم تتجاوز نسبة نوايا التصويت للحزب 24.2 بالمائة في مسح جديد أجرته TNS KANTAR لصالح لقناة تي في تو التلفزية. و إذا تم الانتخاب وفقا لهذه النسب فستمثل الإنتخابات البلدية القادمة سقوطا حادا لحزب العمال بعد نسبة تصويت بلغت 33 بالمائة في الانتخابات البلدية الماضية.

و صرحت هادية طاجيك، نائبة رئيس مجلس الإدارة لتي في تو قائلة:

-هذه ليست النسب التي نسعى إليها، لكننا متحمسون للعمل بجد و لإظهار سياساتنا و مرشحينا الأكفاء.