تغير المناخ يساهم في أزمة السمك

و ذلك بسبب التغيرات في النظام البيئي



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



أكد علماء البحار أن التغيرات المناخية التي تحدث حاليا عامل كبير في أزمة سمك القد في النرويج. إذ أن التغيرات المناخية أثرت على بيئة السمك في جنوب النرويج.

و أكد الباحث توري يوهانسين خطورة الوضع قائلا:

-لقد انهارت البيئة التي تقوم بتغذية هذه الأسماك. إذ توجد تغيرات كبيرة في النظام البيئي.

و أكد يوهانسين أن هذه التغيرات بدأت مع تغيرات في الطحالب سنة 2002 و ذلك بسبب ارتفاع معدل الحرارة منذ الثمانينات ب1,5 درجة.

-لقد أصبح البحر أكثر دفئا. و كما هو الحال دائما هذه التغيّرات البيئية من صنع الإنسان بسبب الصناعة، الزراعة و استخدام الوقود الأحفوري. إنه لشيء مقلق.