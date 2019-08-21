تغير المناخ يساهم في أزمة السمك

و ذلك بسبب التغيرات في النظام البيئي
مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
أكد علماء البحار أن التغيرات المناخية التي تحدث حاليا عامل كبير في أزمة سمك القد في النرويج. إذ أن التغيرات المناخية أثرت على بيئة السمك في جنوب النرويج.
و أكد الباحث توري يوهانسين خطورة الوضع قائلا:
-لقد انهارت البيئة التي تقوم بتغذية هذه الأسماك. إذ توجد تغيرات كبيرة في النظام البيئي.
و أكد يوهانسين أن هذه التغيرات بدأت مع تغيرات في الطحالب سنة 2002 و ذلك بسبب ارتفاع معدل الحرارة منذ الثمانينات ب1,5 درجة.
-لقد أصبح البحر أكثر دفئا. و كما هو الحال دائما هذه التغيّرات البيئية من صنع الإنسان بسبب الصناعة، الزراعة و استخدام الوقود الأحفوري. إنه لشيء مقلق.
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