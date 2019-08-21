الوجبات المدرسية المجانية: هذا رأي التلاميذ

ما رأي التلاميذ؟
21.08.19 23:44
مقال:هايدي شاي.
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
مع اقتراب الانتخابات يناقش حزب العمال و اليمين فكرة الوجبات المدرسية المجانية.لكن ما رأي التلاميذ؟
وعد رئيس بلدية أوسلو رايموند يوهانسن في حملته الانتخابية بتطبيق مقترح الوجبات المجانية في المدارس الإبتدائية و الثانوية. و يتضمن ذلك 80 ألف وجبة.
يصرح أحد التلاميذ:
-أظن أن الوجبة ستكون طازجة أكثر، فالأكل الي نجلبه أحيانا من المنزل يصبح باردا و مقرفا بعد مدة طويلة في صندوق الطعام.
-نعم أوافق! يقول آخر.
-أمي متشككة قليلا، فهي تقول أنه لدينا الوقت لتناول الغذاء في المنزل، لكنها تظن أيضا أن فكرة الحصول على الطعام في المدرسة أمر جيد.
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