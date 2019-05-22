معدل البطالة عند المهاجرين بلغ 5.8 بالمائة

و هو أعلى بثلاث مرات من بقية السكان



مقال: يان ريفيم

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

نشر مكتب الإحصاء النرويجي أرقاما جديدة بخصوص بطالة المهاجرين في النرويج. و تظهر الإحصائيات أن البطالة عند المهاجرين بلغت ما مجموعه 27545 شخص, أي 5,8 بالمائة في الربع الأول من السنة. و يمثل المهاجرون 40.3 بالمائة من مجموع عدد العاطلين عن العمل في النرويج.

و تمثل الأقلية الإفريقية أكبر شريحة عاطلة عن العمل بنسبة 10.1 بالمائة، بينما نجد الشغور الأدنى عند المهاجرين القادمين من بلدان منطقة الشمال الأوروبي و أمريكا الشمالية و أقيانوسيا بمعدلات بطالة تبلغ 2,3 و 2,5 على التوالي.