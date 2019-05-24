انخفاض قيمة أسهم شركة إيكوانور

و ذلك في أعقاب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين و الفوضى السياسية في بريطانيا



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



تأثرت أسواق الأسهم في معظم أنحاء العالم بعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة و الصين و الفوضى السياسية في بريطانيا. إذ انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أوسلو بنسبة 2,21 بالمائة إلى 869.11 نقطة. أما انخفاض أسهم شركة إيكوانور النرويجية فبلغ 5.41 بالمائة، بينما انخفضت أسهم شركة Aker BP ب7.36 بالمائة. أما أسعار نفط بحر الشمال فانخفضت بأكثر من 4 بالمائة. إذ تم تداول برميل نفط بحر الشمال بسعر 67.98 دولار.

أما شركات السلمون مثل مويي و سالمار فارتفعت قيمة أسهمهم ب2,05 و 5.79 بالمائة على التوالي.

و يرجح أن عوامل مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين بالإضافة إلى الانتخابات الأوروبية و الوضع السياسي في بريطانيا هو ما أثر على الأسهم. إذ تشهد أوروبا انتخابات الاتحاد الأوروبي بينما وردت شائعات عن نوايا استقالة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.