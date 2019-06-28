اتهام محام بالفساد في أوسلو

بسبب تحصله على ميزات مشبوهة سنة 2013



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



قامت الشرطة بعد عدة تحقيقات بإرسال ملف قضية محام متهم بالفساد إلى المدعي العام، رغبة في المزيد من التحقيقات.

-نحن نعتقد أنه تحصل على ميزات لا يستحقها بصفته محام و نحن نقوم الآن بإرسال القضية إلى النائب العام.

اما محامي المتهم فأكد وجود سوء فهم للقانون من قبل الشرطة.

و تصل عقوبة الفساد في النرويج إلى ثلاث سنوات سجنا، أما الفساد الخطير فعقوبته عشر سنوات.