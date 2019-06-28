اتهام محام بالفساد في أوسلو

بسبب تحصله على ميزات مشبوهة سنة 2013
مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
قامت الشرطة بعد عدة تحقيقات بإرسال ملف قضية محام متهم بالفساد إلى المدعي العام، رغبة في المزيد من التحقيقات.
-نحن نعتقد أنه تحصل على ميزات لا يستحقها بصفته محام و نحن نقوم الآن بإرسال القضية إلى النائب العام.
اما محامي المتهم فأكد وجود سوء فهم للقانون من قبل الشرطة.
و تصل عقوبة الفساد في النرويج إلى ثلاث سنوات سجنا، أما الفساد الخطير فعقوبته عشر سنوات.
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