هذا هو المتهم فيليب مانسهاوس

يتم الآن التحقيق معه بخصوص الهجمة الإرهابية المحتملة و ذلك بعد إطلاقه النار في مسجد بباروم، بالإضافة إلى جريمة قتل أخته الصغرى



مقال: فريد إيغوبه

ترجمة و تلخيص: سمية و الهذيلي



تم يوم السبت توجيه تهمة محاولة القتل العمد لفيليب مانسهاوس من باروم ، و البالغ من العمر 21 عاما, بعد إطلاقه النار في مسجد النور و المركز الإسلامي بباروم. و قامت الشرطة يوم الإثنين بتحديث التهمة لتصبح محاولة تنفيذ عملية إرهابية. كما تم العثور على شقيقة المتهم مقتولة عند تفتيش شقته . و تم توجيه تهمة القتل لمانسهاوس، و لا تزال ظروف جريمة القتل غير واضحة.

و وفقا لمصادر نيتافيسن، كانت الضحية، و هي ابنة زوجة والد المتهم، قد تم تبنيها من الصين عندما كانت في الثانية من العمر. أما المتهم فتوفيت والدته عندما كان صغيرا.

و تلقت الشرطة الإعلام الأول حول الهجوم مع الساعة 16:07. و تمت السيطرة على المتهم من قبل ثلاث مصلين في المسجد، بمن فيهم رجل يبلغ من العمر 65 عاما. إذ ألقى القبض على المتهم من قبل الرجال الثلاثة قبل أن تعتقله الشرطة فيما بعد.

و كان المتهم قد عاش طيلة حياته في منطقة باروم و تبين كشوف الضرائب امتلاكه ثروة بثلاثة ملايين كرونة.