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طائرة نرويجيان تلحق أضرارا ب25 سيارة و 12 منزلا في فيوميتشينو بإيطاليا

Foto: (NTB scanpix)

صرح عمدة فيوميتشينو و التي تقع بالقرب من روما أن أجزاء ساخنة و متوهجة من محرك طائرة نرويجيان قد تناثرت فوق المدينة لتلحق ضررا بالسكان، السيارات و المنازل.

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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مقال: ستيق سولبرغ
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
أدى عطب في محرك طائرة نرويجيان مقلعة من مطار روما إلى توهج و تناثر قطع ساخنة من المحرك على المدينة، مما أدى إلى أضرار في 25 سيارة و 12 منزلا. كما أصيب أحد المارة، لكنه نجا دون إصابات خطيرة. و كان السكان قد أبلغوا عن وجود قطع معدنية متوهجة تتناثر من السماء.
و كان الرحلة قد أقلعت من مطار روما فيوميتشينو ، و بعد وقت قصير أبلغ القبطان عن وجود مشاكل في المحرك و توقف الطائرة على علو 3000 قدم مما أدى إلى رجوع الطائرة و إلغاء رحلتها نحو لوس أنجلوس.
و تقوم شركة نرويجيان الآن بالتحقيق في الحادثة و ذلك بالتعاون مع مطار روما لفهم ما حدث.

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