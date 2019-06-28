انخفاض شعبية إيرنا سولبرغ

و حزبها حزب اليمين



مقال: يورغين بيرغي

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



بينت استطلاعات الرأي الأخيرة أن شعبية رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ و حزبها حزب اليمين في انخفاض. و إذا تواصلت النسب الحالية ستفقد الحكومة الأغلبية في الانتخابات القادمة. و انخفضت شعبية حزب اليمين من 23,7 بالمائة في الربع الأول من السنة إلى 21.5 بالمائة. كما انخفضت شعبية حزب التقدم لتصبح 11.3 بالمائة و يشهد الحزب المسيحي نفس سيناريو أحزاب الحكومة الأخرى لتنخفض شعبيته إلى 3.4 بالمائة.

و تشهد شعبية حزب اليمين أدنى نسب لها في بيرغن، مسقط رأس سولبرغ و ذلك ب16 بالمائة فقط.