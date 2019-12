W ubiegłym roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby samobójstw. W siedmiu na dziesięć przypadków popełniają je mężczyźni.

Ari Behn odebrał sobie życie w Boże Narodzenie, poinformował w środę jego wieloletni manager Geir Håkonsund. Ari Behn miał 47 lat.

Pożegnanie Ariego Behna, norweskiego pisarza i dramaturga a także byłego męża norweskiej księżniczki Marty Ludwiki, pojawiły na stronie internetowej rodziny królewskiej:

"Z wielkim smutkiem informujemy, że królowa i ja otrzymaliśmy wiadomość o śmierci Ari Behna. Ari jest ważną częścią naszej rodziny od wielu lat i mamy, związane z nim, ciepłe i miłe wspomnienia. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy go poznać. Żałujemy, że nasze wnuki straciły swojego ukochanego ojca - i wyrażamy głębokie współczucie dla jego rodziców i rodzeństwa, którzy stracili ukochanego syna i brata. Modlimy się o to, aby najbliższa rodzina Ariego pozostała w spokoju w tym bolesnym czasie" - napisał król Norwegii Harald V.

Trudne święta

Boże Narodzenie to święto zabawy i radości, jednak w przypadku osób zmagających się z depresją i znajdujących się w rozpaczliwej sytuacji życiowej, święta mogą spotęgować ból i pogorszyć sytuację.

Kirkens SOS to największe tego typu pogotowie kryzysowe w Norwegii, a jego sekretarz generalny Leif Jarle Theis od lat pracuje nad tym poważnym problemem. Uważa, że ​tragedia Ariego Behna prowokuje do myślenia.

- To gwałtowny paradoks. Jeśli są ludzie, którzy potrafią mówić o swoich uczuciach, to taką właśnie osobą był Ari Behn, powiedziała Theis w rozmowie z Nettavisen.

Behn znany był z tego, że mówił o swoim osobistym życiu emocjonalnym i otwarcie przyznawał, że walczył z depresją.

Siedmiu z dziesięciu to mężczyźni

W ubiegłym roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby samobójstw. W siedmiu na dziesięć przypadków popełniają je mężczyźni.

Łącznie, w ciągu roku życie odebrało sobie 674 osób.

- My, mężczyźni, musimy ćwiczyć pozostawanie w kontakcie z samymi sobą, nawet jeśli jest to trudne i bolesne. Wiemy, że mężczyźni mogą być reagować bardziej dramatycznie i desperacko w trudnych, mrocznych sytuacjach, mówi Theis.

Dla wielu samobójstwo Ari Behna było prawdopodobnie przebudzeniem w środku świąt Bożego Narodzenia, a więc w czasie, w którym głównie siedzimy, jemy, pijemy, rozmawiamy i bawimy się z rodziną i przyjaciółmi. Eksperci uważają jednak, że należy wykorzystać taką okazję, aby pomóc otaczającym nas osobom.

- Wszyscy znamy kogoś, kto zmaga się trudnościami i myślę, że odczuwamy zakłopotanie i boimy się go zranić. Ci jednak, którzy pracują z tym problemem na co dzień zwracają uwagę, że otwartość wokół pytań o problemy życiowe jest w takich przypadkach niezwykle ważna, podkreśla Theis.

W szczególności święta są czasem, który należy poświęcić osobom zmagającym się z przeciwnościami losu. Nie wahajmy się zatem i zadzwońmy do przyjaciela. Albo wpadnijmy do niego w odwiedziny na kawę.

Dlatego mężczyźni częściej popełniają samobójstwo

Profesor Lars Mehlum z Uniwersytetu w Oslo ma niezwykle bogate doświadczenie kliniczne w pracy i opiece nad osobami próbującymi odebrać sobie życie.

Z 674 samobójstw do jakich doszło w zeszłym roku, 472 popełnionych zostało przez mężczyzn. Zjawisko to szczególnie niepokojąco wygląda wśród mężczyzn przed pięćdziesiątym rokiem życia.

Profesor Lars Mehlum z Uniwersytetu w Oslo ma niezwykle bogate doświadczenie kliniczne w pracy i opiece nad osobami próbującymi odebrać sobie życie. Foto: Universitetet i Oslo

Profesor uważa, że ​​jednym z powodów częstszego popełniania samobójstw przez mężczyzn jest wybieranie przez nich bardziej drastycznych metod.

- Mężczyźni wybierają bardziej drastyczne i niebezpieczne metody i dlatego to więcej mężczyzn umiera. Jeśli patrzysz na ludzi, którzy trafiają do szpitala po próbach samobójczych to widzisz, że większość z nich to kobiety, mówi w rozmowie z Nettavisen Mehlum.

- Liczba osób, które trafiają do szpitali po próbach samobójczych jest dziesięciokrotnie większa niż liczba ofiar skutecznie odbierających sobie życie, podkreśla profesor.

Profesor uważa też, że ​​kobiety częściej rozmawiają o swoich uczuciach i problemach.

- W naszej kulturze to kobiety mają większą skłonność do mówienia o trudnych chwilach i wyrażania swoich emocji, mówi Mehlum.

W ostatnich dziesięcioleciach poczyniono znaczne wysiłki w celu zmniejszenia liczby śmiertelnych wypadków w ruchu drogowym. Obecnie na drogach ginie mniej niż 100 osób rocznie, podczas gdy wskaźniki samobójstw są siedmiokrotnie wyższe.

- Samobójstwo to poważny problem społeczny. Wydano miliardy na zapobieganie śmiertelnym wypadkom drogowym, ale problem samobójstw nie doczekał się podobnego potraktowania ze strony władz, mówi Mehlum.

