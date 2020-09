- Ludzie mogą nie poradzić sobie dłużej ze środkami kontroli zakażeń

Minęło pół roku od wprowadzenia w Norwegii środków kontroli zakażeń. Dyrektorka FHI, Camilla Stoltenberg, martwi się rosnącym zmęczeniem społeczeństwa.

W sobotę minie sześć miesięcy, odkąd rząd wprowadził najbardziej restrykcyjne, w czasie pokoju, środki ograniczjące życie społeczne. Celem tych działań była oczywiście walka o ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.

- Uczucia, które najsilniej pozostały w pamięci z pierwszych dni, to wrażenie powagi sytuacji. Ale także pewien rodzaj ulgi. FHI jako najwyższa instytucja odpowiedzialna za kontrolę zakażeń w Norwegii, już wcześniej ostrzegał przed tym, co może się wydarzyć. Wielu uważało, że przesadzamy i niepotrzebnie malujemy przyszłość w czarnych barwach. To, co rząd zrobił 12 marca, sprawiło, że ludzie zrozumieli powagę sytuacji i to mnie uspokoiło, mówi Camilla Stoltenberg dyrektorka Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego FHI w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

Podjęcie działań

Camilla Stoltenberg uważa, że ​​Norwegowie potrzebowali szoku związanego z zamknięciem kraju. W tym czasie toczyły się gorące dyskusje na temat poważnych konsekwencji ograniczeń - dla gospodarki, dzieci i młodzieży, osób starszych w domach opieki oraz zdrowia psychicznego społeczeństwa.

Podjęte działania szybko przyniosły efekty. Służba zdrowia miała czas na zwiększenie potencjału udzielania pomocy chorym. Wskaźniki zakażeń i wskaźniki śmiertelności spadały systematycznie przez całą wiosnę, a wraz z tym kraj był stopniowo otwierany. Po pewnym czasie w FHI zaczął ponownie narastać niepokój.

- Wczesnym latem uświadomiliśmy sobie, że społeczeństwo poczuło się już tak pewnie, że przestało rozumieć, dlaczego wciąż powinniśmy stosować się do środków kontroli zakażeń - mówi Stoltenberg.

Strach przed zmęczeniem obostrzeniami

Ostatnio w wielu krajach miały miejsce szeroko zakrojone demonstracje przeciwko wprowadzonym środkom kontroli infekcji. Również w Norwegii Stoltenberg dostrzega oznaki zmęczenia związanego ze stałą kontrolą zakażeń. I to ją martwi.

- Z czasem ludzie nie są w stanie podporządkować się tak surowym zasadom. Znoszą obostrzenia przez pewien okres, powoduje to ich zmęczenie i w efekcie zaczynają postępować inaczej. Przykładem tego są nagminnie ostatnio organizowane duże spotkania towarzyskie młodych ludzi.

Stoltenberg mówi, że jednym z największych wyzwań dla rządzących jest teraz znalezienie dobrych sposobów komunikowania się z grupami, do których nie jest łatwo dotrzeć, na przykład do młodzieży i niektórych społeczności imigrantów. Są to grupy, w których ostatnio doszło do wybuchu nowych ognisk zakażeń.

- Trudnym zadaniem jest zapewnienie możliwie najłagodniejszych środków kontroli zakażeń, lecz także upewnienie się, że społeczeństwo nadal ma świadomość, że żyjemy w czasach pandemii. Zachowanie takiej równowagi to prawdziwe wyzwanie, mówi.

Czy widzimy światło w tunelu?

25 marca Stoltenberg uważała, że środki kontroli zakażeń będą obowiązywać przez 18 miesięcy. Teraz twierdzi, że ta ​​prognoza nadal obowiązuje, ale niczego nie można zagwarantować. Wszystko zależy od tego, kiedy pojawi się szczepionka, która zapewni odporność populacji.

- Może to potrwać kilka lat - mówi Stoltenberg.

- Myślisz, że w przyszłym roku w lecie będziemy mogli wyjechać na wakacje za granicę, tak jak robiliśmy to wcześniej?

- Nie wiem.

Dyrektorka FHI ma jednak nadzieję, że gdy świat wróci już na swoje dawne tory, to pewne środki wprowadzone by chronić nas przed koronawirusem staną się codziennymi nawykami, na przykład częściej będziemy myć ręce.

Możliwe ponowne zwiększenie obostrzeń

Na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej sytuacji epidemicznej w Norwegii. premier Erna Solberg przyznała, że kraj jest obecnie w niepewnej sytuacji i nie można kontynuować jego dalszego otwierania.

- Ogniska zakażeń w Østfold i Bergen budzą niepokój, ale gminy pokazały, że dobrze radzą sobie z kryzysem, stwierdziła premier.

- Jeśli jednak epidemia będzie nadal przybierać na sile, konieczne może być wprowadzenie bardziej rygorystycznych środków kontroli zakażeń - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Może być na przykład konieczne ponowne zaostrzenie przepisów, zachęcanie pracodawców do powrotu do pracy w systemie pracy zdalnej, konieczność unikania transportu publicznego lub ograniczania liczby osób uczestniczących w wydarzeniach prywatnych i publicznych, ostrzegła Solberg.

Koronawirusa w Norwegii po raz pierwszy wykryto 26 lutego. Do 9 września do FHI zgłoszono 264 zgony spowodowane zakażeniem koronawirusem, a od lutego potwierdzono infekcję u 11.624 osób.

Środki kontroli zakażeń wprowadzono w Norwegii 12 marca. Zamknięto na sześć tygodni wszystkie szkoły i przedszkola.

W skali globalnej wprowadzone obostrzenia doprowadziły do ​​poważnych gospodarczych konsekwencji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oszacował w czerwcu, że światowa gospodarka skurczy się w 2020 roku o 4,9 procent. Uzyskanie kontroli nad pandemią możliwe będzie dopiero po tym jak szczepionka stanie się powszechnie dostępna. Według WHO szczepionka na koronawirusa szeroko dostępna będzie najwcześniej w połowie 2021 roku.

