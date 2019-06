- Maszt bramki poboru opłat tuż przy balkonie to podstawa do żądania odszkodowania

Pewnego dnia Arne Birger Øystese zorientował się, że nowy punkt poboru opłat drogowych postawiono tuż przy jego balkonie na Torshov w Oslo.

Agent nieruchomości Nils Nordvik z agencji nieruchomości Nordvik w Oslo uważa, że maszt bramki poboru opłat tuż przy balkonie to dość dominujący element krajobrazu, widoczny z mieszkania.

Uważa on również, że postawienie masztu stacji akurat tam, jest po prostu bezczelne.

- Jeśli Administracja Dróg Publicznych jest już tak bezczelna, że stawia takie konstrukcje tuż przy balkonie, powinna ponosić finansową odpowiedzialność za szkody. Kupując mieszkanie często sprawdza się przecież wszelkie zagrożenia w sąsiedztwie, czy np. nie będą powstawały nowe budynki lub inne inwestycje. Dla właściciela mieszkania było to nie do przewidzenia, że tuż pod oknem pojawi mu się taka atrakcja, wyjaśnia.

Żadnych planów przeprowadzki

Maszt przeszkadza mieszkańcom dwóch mieszkań w kamienicy przy ulicy Marcus Thranes gate 8 w Torshov w Oslo. Na razie nie mają oni w swoich planach przeprowadzek.

- Mieszkańcy dotknięci tym problemem podchodzą do sprawy z różnym nastawieniem. Najważniejsze pytanie brzmi: Dlaczego nie zostaliśmy poinformowani o naszym nowym «sąsiedzie»? Straciliśmy w ten sposób jakąkolwiek możliwość uzyskania wpływu na cały proces lokalizacji masztu, mówi w rozmowie z Nettavisen Arne Birger Øystese, właściciel najwyższego mieszkania.

Czy, jeśli właściciele mieszkań zdecydują się je sprzedać, maszt stacji poboru opłat wpłynie na wysokość ceny? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Nilsa Nordvika.

- Widok jest bardzo ważny dla nabywców mieszkań, zwłaszcza z balkonu, salonu, kuchni i sypialni. Z mojego doświadczenia wynika, na podczas oględzin mieszkań wystawionych na sprzedaż, wielu potencjalnych kupujących zaczyna oglądanie mieszkania właśnie od sprawdzenia widoku z okien i balkonu. Trudno powiedzieć w jakim stopniu maszt wpłynie na cenę, ale jasne jest, że jeśli kupujący będzie miał alternatywne mieszkanie z lepszym widokiem – będzie ono dla niego bardziej atrakcyjne, mówi agent nieruchomości.

- Czy mieszkanie będzie trudniej sprzedać?

- Nie, nie sądzę, żeby gorzej się sprzedawało. Stacja poboru opłat to nie budynek. Uważam jednak, że jeśli kupujący będą mieli wybór, maszt może być elementem wpływającym na negatywną ocenę nieruchomości, mówi Nordvik.

- Niewiele możliwości

Nettavisen rozmawiała o sprawie z Anne-Grethe Nordahl z norweskiej Administracji Dróg Publicznych, gdzie jest ona kierownikiem projektu budowy stacji poboru opłat w Oslo. Nordahl rozumie negatywne reakcje na lokalizację stacji poboru opłat.

- Widzimy, że była to niefortunna lokalizacja. Nie mieliśmy jednak większego wyboru, ponieważ było wiele przeszkód w przypadku innych lokalizacji i te również musieliśmy wziąć pod uwagę. Ulice Oslo pełne są dziś kabli wysokiego napięcia, rurociągów i tym podobnych elementów infrastruktury, a to znacznie ogranicza nam pole manewru, mówi.

Norweska Administracja Dróg Publicznych przygląda się teraz możliwościom przeniesienia.

- Patrzymy na to, czy można dokonać pewnych zmian i znaleźć coś, co mogą zaakceptować ci, którzy tam mieszkają. Może to wiązać się z przeniesieniem masztu, ale musimy najpierw spojrzeć na możliwości, które mamy, mówi.

