- Oczywiste jest, że dieta wegańska nie jest najlepsza dla środowiska

Eksperci twierdzą, że wybór diety wegańskiej to słabe wykorzystanie zasobów i niszczenie bioróżnorodności.

Według badaczy Uniwersytetu w Edynburgu i Scotland's Rural College, weganizm nie rozwiązuje problemów negatywnego wpływu rolnictwa na klimat i może być szkodliwy dla środowiska.

- Aktywiści działający na rzecz środowiska demonizują rolnictwo, twierdzą eksperci w artykule w The Times. Badacze sugerują, że bezmięsna dieta zniszczy biologiczną różnorodność globu, która z kolei jest niezbędna dla funkcjonowania zdrowego ekosystemu. Tezę tę uzasadnia Geoff Simm, dyrektor Akademii Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywnościowego na Uniwersytecie w Edynburgu:

- Zwierzęta zjadają produkty odpadowe i trawę. Gdyby wszyscy zostali weganami, te zasoby naturalne zostałyby zmarnowane, mówi Simm, który uważa, że argumenty stosowane za usunięciem mięsa z naszej diety nadały sektorowi rolnemu niezasłużenie złą reputację.

Tezy brytyjskich naukowców wspierane są przez norweskiego badacza Birgera Svihusa, profesora odżywiania na Norweskim Uniwersytecie Przyrodniczym w Ås:

- Oczywiste jest, że dieta czysto wegańska nie jest najbardziej zrównoważona środowiskowo. Głównym tego powodem jest to, że zwierzęta zjadają dużo więcej niż sami jesteśmy w stanie zjeść. Dzięki zwierzętom gospodarskim przekształcamy odpady w zasoby.

Profesor jako przykład wymienia 200 milionów ton otrębów. Otręby pszenne z produkcji zbóż nie trafiają do mąki, a zatem byłyby odpadem, gdyby nie trafiły do karmy dla zwierząt. Nie jemy takich ubocznych produktów z powodu ryzyka chorób, a ponadto nie jesteśmy w stanie strawić tego co potrafią zwierzęta np. trawy lub innych roślin.

WEGAŃSKI SCEPTYCYZM: - Konsekwencją przejścia na dietę wegańską jest to, że przestajemy wykorzystywać rolniczo obszary, takie jak pastwiska i pola uprawne z uprawami na paszę dla zwierząt. Oznaczałoby to wówczas radykalne ograniczenie produkcji żywności i musieliśmy importować jej znacznie więcej, by zaspokoić norweskie potrzeby. W klimacie norweskim nie jesteśmy w stanie uprawiać fasoli, orzechów i tym podobnych roślin, mówi Birger Svihus, profesor odżywiania na Norweskim Uniwersytecie Przyrodniczym w Ås. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Dramatyczna redukcja

Według Svihusa przejście na dietę wegańską nie jest banalne ani dla społeczeństwa, ani dla środowiska, ani dla odżywiania.

- Konsekwencją przejścia na dietę wegańską jest to, że przestajemy wykorzystywać rolniczo obszary takie jak pastwiska i pola uprawne z uprawami na paszę dla zwierząt. Oznaczałoby to wówczas radykalne ograniczenie produkcji żywności i musieliśmy importować jej znacznie więcej, by zaspokoić norweskie potrzeby. W klimacie norweskim nie jesteśmy w stanie uprawiać fasoli, orzechów i tym podobnych rośliny

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Obecnie 50 procent powierzchni upraw zbóż przeznacza się na paszę dla zwierząt. Dzięki diecie wegańskiej obszary te przestaną być użytkowane, ponieważ nie możemy lub nie będziemy chcieli jeść jęczmienia ani trawy. Będą zatem poważne negatywne konsekwencje lokalne, ale także na poziomie globalnym.

Krowy o niższych emisjach

Mike Coffey, profesor hodowli w Scotland’s Rural College uważa, że istnieją rozwiązania korzystne dla obu stron, które przyniosą korzyści zarówno rolnikom, jak i środowisku oraz społeczeństwu. Uważa on mianowicie, że przemysł musi mierzyć wskaźniki emisji różnych ras krów, aby znaleźć te o najniższych emisjach. Korzyści z jedzenia mięsa można będzie wówczas zachować, a rolnicy będą mogli wówczas pomóc w zmniejszeniu emisji. Badacze badali rasę krów Limousin w celu znalezienia takich genotypów, które zdolne byłyby do przyrostu masy ciała na normalnym poziomie, lecz przy mniejszej ilości pożywienia. Celem jest też hodowla byków, które mogą zostać ojcami krów mlecznych, które mogą produkować tyle samo mleka jak dotychczas, jednak przy mniejszym zapotrzebowaniu na paszę.

Svihus: - Eksperymentowanie z paszami jest ekscytujące.

- Przeżuwacze jako efekt uboczny produkują metan i to nie ulega wątpliwości. Zatem teraz sprawdzamy, czy reakcja w żołądku krowy może zachodzić w inny sposób. Zmiany składu paszy mogą doprowadzić do nawet 25 procentowej redukcji produkcji metanu. Istnieje wiele ekscytujących możliwości, które mogą przyczynić do tego, że przeżuwacze staną się mniejszym problemem w globalnej emisji gazów cieplarnianych.

- Możemy poprawić sposób produkcji paszy - zmniejszy to emisję. Ale zwierzęta gospodarskie odgrywają również rolę w zrównoważonym systemie produkcji żywności. Problem emisji jest skomplikowany. Dlatego zmiany w produkcji żywności należy porównać z ewentualną potrzebą importu i transportu surowców i produktów oraz z konsekwencjami niewykorzystania lokalnych zasobów, które zwierzęta zamieniają w żywność dla ludzi.

- Błędny wniosek

Samuel Rostøl, lider Norweskiego Towarzystwa Wegańskiego, uważa, że naukowcy nie biorą pod uwagę, że importujemy ogromne ilości białkowych pasz dla zwierząt.

- Natychmiastowe przejście do produkcji wegańskiej rzeczywiście nie byłoby zrównoważonym podejściem, ale transformacja, przed którą stoimy, zajmie wiele lat, mówi Rostøl.

- Przede wszystkim przeznaczamy ogromne zasoby na utrzymanie zwierząt gospodarskich. Importujemy mąkę sojową, gluten kukurydziany i inne podobne składniki paszy dla zwierząt. W Norwegii importujemy około 150 procent rzeczywistego zapotrzebowania Norwegów na białko w postaci paszy dla zwierząt.

Rostøl zauważa, że ​​import mąki sojowej, glutenu kukurydzianego i innych typowych składników paszowych dla zwierząt stanowi równowartość 30 kilogramów białka na mieszkańca Norwegii, podczas gdy realne zapotrzebowanie to około 21 kilogramów białka rocznie.

Zwolennicy ograniczania produkcji zwierzęcej wskazują, że importujemy obecnie ogromne ilości białka, które dostarczamy zwierzętom. To bardzo nieefektywne. Pszenica, jęczmień i owies mogą być lepiej wykorzystywane niż obecnie. Wystarczy je skierować do bezpośredniego spożycia przez ludzi, a nie do karmienia dodatkowego ogniwa w postaci zwierząt.

- Nowe metody przygotowania produktów żywnościowych mogą też zapewnić lepsze wykorzystanie surowców, mówi Rostøl.

Przejście do produkcji żywności pochodzenia roślinnego zajmie trochę czasu, ale drastycznie wzmocni i poprawi nasze globalne zaopatrzenie w żywność, przekonuje Rostøl

- Dzięki temu zmniejszymy również areał gruntów rolnych, które musimy wykorzystać, aby wyżywić ludność. To z kolei oznacza, że ​​zwiększymy przestrzeń dla dzikich zwierzęt i roślin, które będą miały większą swobodę i możliwość istnienia bez ciągłej manipulacji ze strony gatunku ludzkiego.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

- Det er åpenbart at vegansk kosthold ikke er mest bærekraftig (Morten Solli)