- Sieć energetyczna musi wytrzymać jeszcze bardziej ekstremalne warunki pogodowe

Spółka Agder Energi wyda na nową sieć przesyłową 200–300 milionów koron rocznie w ciągu następnych dziesięciu lat. Oczyści również 2.000 kilometrów tras.

OSLO (Nettavisen): Po drogich doświadczeniach z powodziami, śnieżnym chaosem, suszą i burzami, okręgi Agder (Aust-Agder i Vest-Agder) prowadzą działania na rzecz większego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Zarządzająca siecią wysokiego napięcia spółka Agder Energi Nett wyda każdego roku (w ciągu najbliższych dziesięciu lat) 150 milionów koron na czyszczenie tras, po których biegną linie i 200-300 milionów koron na nową sieć.

- Rok 2018 dał nam bardzo jasny obraz tego, jakie wyzwania stoją przed naszą spółką w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, mówi w rozmowie z Nettavisen Sven Are Folgerø, prezes Agder Energi Nett do Nettavisen.

- Nie mogę sobie pozwolić na wątpliwości

Sven Are Folgerø kieruje firmą, która musi planować pojawianie się coraz bardziej ekstremalnych warunków pogodowych:

- Nie możemy po prostu wątpić w zmiany klimatu. Musimy wierzyć w to, co mówią eksperci i brać pod uwagę częstsze, ekstremalne warunki pogodowe.

Folgerø podkreśla, że w ostatnich kilku latach zarząd spółki i właściciele zainwestowali znaczne środki w zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii.

USUWANIE GAŁĘZI Z POWIETRZA: Sven Are Folgerø (wewnętrzne zdjęcie) z Agder Energi Nett twierdzi, że firma zamierza wyczyścić 2.000 kilometrów trasy linii energetycznej, a więc odcinek o długości podobnej do drogi wiodącej z Kristiansand do Tromsø. Wycinanie gałęzi z powietrza jest jedną z metod takiego czyszczenia. Foto: (Agder Energi Nett)

W 2018 roku zaopatrzenie w energię mieszkańców okręgów Agder poddane zostało ciężkim testom. Duże opady śniegu w styczniu oraz ekstremalne burze we wrześniu, pożary lasów i ulewne deszcze… Z tymi zjawiskami zmierzyć się musiała Agder Energi Nett.

Spółka zmuszona więc została do zwiększenia inwestycji i przeznaczenia znacznych środków na budowę nowych linii przesyłowych.

- Więcej burz oznacza konieczność czyszczenia tras po których przebiegają linie przesyłowe. Wyzwanie jest duże, bo w ciągu ostatnich dziesięciu lat przybyło nam od 25 do 40 procent lasu, podkreśla Folgerø.

Agder Energi Nett dostarcza energię elektryczną dla 203.000 klientów i dysponuje 5.500 kilometrami sieci przesyłowych, które mają najwyższy priorytet. Jest to główna sieć przesyłowa przeznaczona do zasilania okręgów Agder w energię elektryczną.

Agder Energi Nett twierdzi, że firma zamierza wyczyścić 2.000 kilometrów trasy linii energetycznej, a więc odcinek o długości podobnej do drogi wiodącej z Kristiansand do Tromsø.

W ciągu najbliższych trzech lat spółka spodziewa się wydać około 150 milionów koron na czyszczenie tras linii przesyłowych. Najpopularniejsze metody tych działań to czyszczenie przy użyciu maszyn leśnych i wycinka gałęzi z powietrza.

Inteligenta sieć przesyłowa

Innym narzędziem, które Agder Energi Nett zastosuje do zabezpieczenia dostaw energii, jest uczynienie sieci bardziej «inteligentną».

- Wprowadzamy możliwość zdalnego kontrolowania i izolowania obszarów z awariami tak, aby nie miały one wpływu na inne obszary. Wyzwaniem jest zatem rozwój systemu teleinformatycznego. To naturalny rozwój w naszej branży, mówi Folgerø.

- A co z potrzebą budowy nowych linii energetycznych i zastąpienia nimi starych?

- Jesteśmy na dobrej drodze. Nasza sieć jest stara, a teraz musimy ponownie zainwestować w jej odnowienie. Przedsiębiorstwom sieciowym stawiane są także nowe wymagania, zgodnie z nowymi potrzebami społeczeństwa. Jako firma nie jesteśmy w stanie samodzielnie sprostać tym wyzwaniom. Tutaj władze muszą się przyłączyć, mówi.

- Czy nowe linie energetyczne należy wkopać czy budować je nad ziemią?

- Linie podziemne są pierwszym wyborem dla nowych projektów, ale zawsze musimy spojrzeć na topografię terenu i oszacować koszty. W okręgach Agder, gdy zaczynamy kopać, szybko napotykamy wzgórza, stoki, skalne pagórki i płytko zalegające pod ziemią skały.

Licencje na energię wiatrową

Nowe potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energią elektryczną w Internecie i dobra dystrybucja energii to kolejne zadanie, które będzie kosztować naprawdę duże sumy. W Agder udzielono między innymi kilku koncesji na energię wiatrową. Co ciekawe, aż 23 procent obszaru, który został wydzielony pod rozwój energetyki wiatrowej w Norwegii, znajduje się w okręgach Agder.

- Czy inwestycje nie spowodują, że odbiorcy zapłacą wyższe opłaty przesyłowe?

- Niekoniecznie. Opłaty przesyłowe są stabilne przez ostatnie dziesięć lat. Pozyskujemy coraz więcej nowych klientów i tym samym dzielimy koszty na większą liczbę odbiorców.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Ruster energinettet for mer ekstremvær: Agder rydder 2000 kilometer med kraftlinjer (TrondLepperød)