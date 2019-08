- Siostra oskarżonego o zamach zamordowana na tle rasowym

Wiele wskazuje na to, że morderstwa przybranej siostry Philipa Manshaus, 17-letniej Johanne Ihle-Hansen, dokonano na tle rasowym.

Według informacji, do których dotarła gazeta Dagbladet, policja uważa, że Manshaus zastrzelił swoją przyrodnią 17-letnią siostrę, ponieważ nie była ona etniczną Norweżką i miała inny kolor skóry.

Ihle-Hansen została adoptowana z Chin jako 2-latka. Philip Manshaus, jej przyrodni brat, jest oskarżony o jej zabójstwo. Morderstwo dokonane zostało w domu, w którym rodzeństwo mieszkało. Do zabójstwa doszło tuż przez wydarzeniami w meczecie Centrum Islamskiego Al-Noor w Bærum w sobotę.

Przeczytaj także: To wiemy o oskarżonym o atak w meczecie w Bærum

- Wciąż poszukujemy motywu zabójstwa. Dokonany przez Philipe Manshaus atak na meczet miał na celu przestraszenie muzułmańskich mieszkańców Norwegii. Przyrodnia siostra Philipe nie była muzułmanką. Jednak nie możemy wykluczyć, że Manshaus mógł być wyznawcą określonej ideologii, która popchnęła go do morderstwa swojej młodszej, przyrodniej siostry. Śledztwo jest jednak w zbyt wczesnej fazie, by móc z całą pewnością stwierdzić, co zmotywowało zabójcę do tego czynu. Nie mamy jeszcze wystarczających informacji na ten temat, mówi prawnik policji Pål-Fredrik Hjort Kraby w rozmowie z Dagbladet.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Być może próbowała powstrzymać brata

Jednym z powodów, dla których jak dotąd nie ustalono motywów postępowania 21-letniego Philipe, jest to, że wciąż korzysta on z prawa do odmowy zeznań.

W wywiadzie do Aftenposten, prawnik policji Pål-Fredrik Hjort Kraby powiedział, że jedną z hipotez branych pod uwagę przez śledczych jest ta, że siostra Philipe mogła zginąć, gdyż próbowała powstrzymać brata.

Kwiaty pod domem zabitej Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Mamy wszelkie przesłanki, by zakładać, że atak na meczet był zaplanowany. Jednak w sprawie zabójstwa Johanne Zhangjia Ihle-Hansen mamy znacznie mniej informacji. Nie wiemy czy było ono wcześniej zaplanowane czy też nie - powiedział prawnik policji.

Kiedy zginęła?

W tym tygodniu policja otrzymała wstępny raport z sekcji zwłok zamordowanej 17-latki. Śledczy pracują nad ustaleniem czasu zabójstwa.

- Jest przedział dwóch godzin, w których mogło dojść do zabójstwa. Jest to czas od ostatniego kontaktu denatki z rodziną do czasu, kiedy policja została powiadomiona o znalezieniu zwłok - powiedział Kraby podczas środowej konferencji prasowej. Policyjny prawnik nie chciał jednak komentować ani przyczyny śmierci Johanne ani też tego, czy rodzeństwo było samo w domu.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Dagbladet: Drapet på Johanne Ihle-Hansenvar rasistisk motivert (NTB)