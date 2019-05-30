إضراب 492 عاملا في مستشفيات متفرقة

و ذلك بعد عدم الوصول إلى اتفاق يضمن معاشا تقاعديا للذين يعملون بدوام جزئي يقل عن 20 بالمائة



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

يتواصل الصراع بين موظفي بعض المستشفيات و الإدارة و ذلك بسبب مطالبة العملة الذين يعملون بدوام جزئي يقل عن 20 بالمائة بحصولهم على معاش تقاعدي.

و أكدت سيسال سكوغهاوغ من اتحاد النقابات أن العملة لم و لن يستسلموا بخصوص الموضوع، و لكنها أيضا أكدت أنها ستحاول تجنب الإضراب الذي سيؤثر على الإدارة و أعمال التوثيق و نقل المرضى في المستشفيات المعنية و هي مستشفيات سورلانديت، أوستفولد، سانت أولاف و هيلسي بيرغن.