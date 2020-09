139 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - najwięcej od 7 kwietnia

Do północy we wtorek w Norwegii zarejestrowano już łącznie 10.782 osób zarażonych koronawirusem. To wzrost o 139 zainfekowanych w ciągu ostatnich 24 godzin.

To największa liczba nowo potwierdzonych przypadków infekcji w ciągu jednej doby od 7 kwietnia. W ciągu ostatnich dwóch dni odnotowano wzrost liczby zakażonych o 171 przypadków. Silny wzrost liczby infekcji był już widoczny w zaktualizowanych danych Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), opublikowanych w poniedziałek po południu, kiedy to licząc od połnocy odnotowano aż 103 przypadki nowych zakażeń. Próbki pobrane wiele dni temu - Niektóre laboratoria są bardzo obłożone, wiele z dzisiejszych zgłoszonych przypadków zakażeń ma daty poboru próbek sprzed wielu dni. Liczba zgłoszonych nowych przypadków w ciągu ostatnich 24 godzin nie jest więc tożsama z liczbą nowych przypadków, zdiagnozowanych w ciągu ostatnich 24 godzin, mówi w rozmowie z agencją informacyjną NTB Hilde Kløvstad, dyrektor oddziału w NFI. Do norweskich szpitali przyjęto w poniedziałek dwunastu pacjentów zakażonych koronawirusem. Spośród nich, jedna osoba została podłączona do respiratora, podała Generalna Dyrekcja Zdrowia (Helsedirektoratet). Do poniedziałku do Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego zgłoszono łącznie 264 zgony spowodowane koronawirusem. Liczba ta nie uległa zmianie od 20 sierpnia. Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku FHI ponagla lekarzy Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej FHI wynika, że ​​organom zdrowia brakuje kluczowych informacji na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa w społeczeństwie, ponieważ lekarze z opóźnieniem zgłaszają infekcje. - Lekarze muszą niezwłocznie wysłać informacje o nowych przypadkach zakażeń do krajowego systemu zgłaszania chorób zakaźnych (MSIS), brzmi jasny przekaz FHI. Należy zgłosić tego samego dnia - Aby poradzić sobie z pandemią oraz z nowymi i istniejącymi ogniskami zakażeń, jesteśmy całkowicie zależni od lekarzy, którzy muszą przestrzegać obowiązku raportowania i szybkiego przesyłania dodatkowych informacji w systemie raportowania MSIS - powiedziała dyrektor Helen Brandstorp z działu analiz i społeczeństwa z Generalnej Dyrekcji Zdrowia. - Rozumiemy, że każdy dzień powszedni jest dla lekarzy bardzo intensywny, jednak raportowanie danych w sposób ciągły pozwala nam na efektywne ich wykorzystanie do analizy i oceny rozwoju epidemii zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym - dodała. Wszyscy lekarze mają obowiązek zgłaszania nowych przypadków zakażeń do systemu. Gdy odkryją lub podejrzewają COVID-19, muszą tego samego dnia zgłosić przypadek do Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz do lekarza miejskiego w gminie, w której mieszka zarażona osoba. Liczby zgłoszonych w ciągu doby przypadków Covid-19 w Norwegii. Słupki pokazują liczbę przypadków zarejestrowanych w ciągu 24 godzin a zielona linia łączną liczbę zakażeń. Foto: (Folkehelseinstituttet) Nakstad: Mogą nadejść ostrzejsze ograniczenia Zastępca Generalnego Dyrektora Zdrowia, Espen Nakstad potwierdza, że w przyszłości może być konieczne wprowadzenie ostrzejszych ograniczeń społecznych i gospodarczych. Mówi też, że jest czymś oczywistym, że wielu młodych ludzi jest już zmęczonych środkami kontroli zakażeń. - I to jest zrozumiałe. Prawdopodobnie musimy jeszcze lepiej tłumaczyć młodym ludziom jakie są konsekwencje niestosowania się do zaleceń. Nakstad ostrzega, że ograniczenia mogą być jeszcze silniejsze, jeśli stracimy kontrolę nad rozprzestrzenianiem się infekcji. Nakstad prosi też wszystkich, aby spojrzeli na środki ograniczające rozprzestrzenianie się infekcji jako na sposób uniknięcia ponownego zaqmknięcia kraju. Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ Przeczytaj o tym w języku norweskim: 139 nye koronasmittede registrert sist døgn: «Det kan bli enda sterkere begrensninger»(NTB, Trond Lepperød)