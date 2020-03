15 procent mieszkańców Norwegii to imigranci

15 procent wszystkich Norwegów ma imigranckie pochodzenie.

Centralny Urząd Statystyczny (SSB) opublikował swoje roczne statystyki dotyczące liczby imigrantów mieszkających w Norwegii. Dane pokazują, że na początku 2020 roku zarejestrowanych było o 25.400 imigrantów więcej niż pod koniec roku 2018.

Według SSB w Norwegii mieszka obecnie 790.000 imigrantów, co stanowi 14,7 procent populacji. Na początku 2019 roku, status imigranta lub osoby pochodzenia imigranckiego miało 744.000 osób.

Osoba pochodzenia imigranckiego to mieszkaniec Norwegii, urodzony już Norwegii, ale mający dwoje rodziców urodzonych za granicą.

Przyjrzyjmy się bliżej krajom z których pochodzą imigranci mieszkający w Norwegii (patrz wykres poniżej). Na początku roku 2020 zarejestrowanych było o 2.500 więcej imigrantów z Polski niż w roku ubiegłym. Aktualnie dla blisko 120.000 osób mieszkających w Norwegii, krajem ojczystym jest Polska. Do statystyk wliczani są zarówno imigranci jak i osoby urodzone w Norwegii, mające polskich rodziców, urodzonych w Polsce (patrz definicje na dole artykułu).

POLACY DOMINUJĄ: Polacy stanowią zdecydowanie największą część wśród mniejszości narodowych w Norwegii. Na przełomie roku w Norwegii zarejestrowanych było niemal 120.000 Polaków. Na wykresie kolorem ciemnozielonym oznaczono imigrantów, a jasnozielonym osoby urodzone w Norwegii i mające oboje rodziców urodzonych za granicą. Foto: (SSB)

Warunki specjalne

Na początku 2020 roku zaobserwowano największy wzrost liczby imigrantów w przeliczeniu na poszczególne kraje. W dużej mierze wynikało to ze szczególnych uwarunkowań rejestracji emigracji w 2019 roku. Doprowadziło to do mniejszej liczby zarejestrowanych imigrantów niż zwykle.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Drugi największy wzrost zarejestrowanych imigrantów obserwujemy w przypadku osób pochodzących z Indii (wzrost o 1.600 imigrantów). I chociaż w Indiach mieszka znacznie ponad 1 miliard osób, jest to kraj o znacznie mniejszej liczbie osób mieszkających w Norwegii niż z innych głównych krajów imigranckich. Hindusi należą ponadto do tej nielicznej grupy imigrantów, którzy mają najmniej problemów ze znalezieniem pracy w Norwegii.

Kraje o największej liczbie imigrantów to Polska, Litwa, Szwecja i Syria. Liczba osiedlonych Syryjczyków wzrosła w ubiegłym roku o 1.200. Z Filipin przybyło 1.000 osób więcej. Jednocześnie zaobserwowano niewielki spadek liczby imigrantów z krajów skandynawskich, a także mniejszą liczbę imigrantów przybywających z Somalii.

Definicje



Imigranci są zdefiniowani przez Centralny Urząd Statystyczny (SSB) jako osoby urodzone za granicą przez dwoje rodziców również urodzonych za granicą z czworga dziadków urodzonych za granicą.

Urodzeni w Norwegii z rodzicami-imigrantami to osoby urodzone w Norwegii przez dwóch rodziców urodzonych za granicą i z czworga dziadków urodzonych również za granicą.

Kraj urodzenia to głównie miejsce zamieszkania matki w chwili urodzenia danej osoby.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

15 prosent av nordmenn er innvandrere (Jan Revfem)