16-latek aresztowany za przygotowywanie działań terrorystycznych

W czwartek 4 lutego Policyjna Służba Wywiadowcza (PST) zatrzymała osobę podejrzewaną o przygotowywanie aktu terrorystycznego.

W czwartek rano w Oslo policja zatrzymała szesnastolatka oskarżonego o przygotowania do aktu terrorystycznego.

Został on aresztowany w swoim domu. Dom położony jest w spokojnej okolicy blisko centrum miasta.

- Zatrzymany ma 16 lat i nie jest obywatelem Norwegii. Został przeniesiony do aresztu w Sądzie Rejonowym w Oslo w piątek o godzinie 13.00, poinformowało PST.

- Zatrzymany ma 16 lat i pochodzi z Syrii. Prowadził działania, które naszym zdaniem są karalne, mówi Hans Sverre Sjøvold szef PST w rozmowie z NRK.

Według Avisa Oslo, zatrzymanym jest młody człowiek, który przyjechał do Norwegii w 2015 roku na podstawie prawa do łączenia rodzin. PST aktywnie pracuje nad dalszymi zatrzymaniami w tej sprawie.

Obrońca zatrzymanego, prawnik Andreas Berg Fevang, zaprzecza oskarżeniom i chce zwolnienia swojego klienta.

- Uważamy, że uwięzienie jest środkiem nieproporcjonalnym, biorąc pod uwagę jego wiek, mówi Fevang gazecie.

Według VG, PST uważa, że ​​16-latek jest dżihadystą i sympatykiem IS.

- Uważamy, że planowane działania terrorystyczne miały zostać przeprowadzone w Norwegii, informuje PST.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Dwa tygodnie aresztu

Sąd Okręgowy w Oslo podtrzymał żądanie PST o zastosowaniu, w stosunku do 16-latka, środka zapobiegawczego w postaci 2-tygodniowego aresztu.

Sąd Okręgowy w Oslo zgodził się tym samym się z PST, że istnieją podstawy do podejrzeń co do zatrzymanego 16-latka, w kwestii postawionych mu zarzutów. Uzyskane informacje potwierdzają bowiem, że miał on kontakt z substancjami niebezpiecznymi, które potencjalnie mogą zostać użyte w działaniach terrorystycznych – napisał sąd w swoim orzeczeniu.

- W kontekście informacji policyjnych jest również niezwykle prawdopodobne, że oskarżony zamierzał wykorzystać je do wywołania poważnego zastraszania ludności, pisze sąd.

Przez cały okres odbywania kary pozbawienia wolności 16-latek będzie podlegał kontroli korespondencji i kontroli odwiedzin.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

16-åring pågrepet for terrorforberedelser (Esben Sand Aasen)

16-åringsiktet for terrorplanlegging fengslet i to uker (NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot