500.000 Norwegów dopuszcza noszenie nikabu przez funkcjonariuszki policji

Komisja KrF chce, aby funkcjonariusze policji mieli możliwość używania symboli religijnych.

We wtorek komisja Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF) poinformowała, że chce, aby partia poszła do wyborów z hasłem przyzwolenia na używanie symboli religijnych jako części umundurowania i ubiorów służbowych - zarówno policji, jak i sędziów.

Wniosek określa, że dotyczy on ubierania przez funkcjonariuszki hidżabu, a nie stroju całkowicie zasłaniających ciało i twarz - nikabu.

Dziennikarz Vebjørn Selbekk zdecydowanie sprzeciwił się tej propozycji i uznał ją za wyjątkowo złą, przypominając wrzawę, która podniosła się po tym jak podobny wniosek przedstawił rząd premiera Stoltenberga.

Takie jest dzisiaj zdanie Norwegów

Wniosek pojawił się zaledwie kilka dni po zaprezentowaniu wyników ankiety dotyczącej integracji uchodźców i emigrantów Integreringsbarometeret 2020. W badaniu tym naukowcy próbowali dowiedzieć się, jakie jest podejście ankietowanych do używania symboli religijnych w różnych sytuacjach społecznych.

Wyniki ankiety pokazuję, że respondenci nie są specjalnie zainteresowani tym, czy inne osoby używają symboli religijnych. Około połowa ankietowanych nie wyraża ani negatywnych, ani pozytywnych postaw wobec noszenia w miejscach publicznych krzyży, turbanów i hidżabu.

Z drugiej strony sceptycyzm ankietowanych wzrasta, gdy symbole religijne są używane w połączeniu z mundurem policyjnym. Obserwowana jest na przykład większa niechęć do używania krzyży przez policję niż hidżabu na ulicy.

Jednak w norweskim społeczeństwie nie ma zdecydowanej niechęci wobec używania hidżabu przez policjantki. Ponad 4 z 10 ankietowanych twierdzi, że nie mają negatywnego nastawienia do noszenia hidżabu jako części munduru.

500.000 osób otwartych na używanie nikabu

Badanie pokazało też, że stosunek do nikabu, który okrywa całe ciało kobiety, jest znacznie bardziej negatywny niż w przypadku innych symboli religijnych.

Badanie pokazuje jednak, że 10 procent społeczeństwa, czyli około 500.000 osób nie ma nic przeciwko używaniu nikabu przez służby mundurowe policji i prawie tyle samo nie ma negatywnych odczuć, gdy nikab noszą nauczyciele.

Lider LIM: - Przerażające

Dana Manouchehri, liderka organizacji ds. równości, integracji i wielokulturowości (LIM) uważa, że istnieją małe szanse, aby propozycja została wprowadzona w życie.

- LIM jest przeciwny łączeniu umundurowania z symbolami religijnym. Uważamy, że musi istnieć rozdział religii od państwa, a nie ma silniejszych symboli państwowości niż policja i sądownictwo, powiedziała Manouchehri w rozmowie z Nettavisen.

Dana Manouchehri kieruje organizacją LIM.

- 10 procent Norwegów nie ma nic przeciwko temu, by umundurowani funkcjonariusze mogli nosić nikab. Dla mnie jest to przerażające. Świadczy to o tym, jak niewiele osób ma świadomość, z jaką ideologią polityczną zawiązane są te szaty i co tak n aprawdę oznaczają. Nikab nie jest tylko strojem religijnym, ale znacznikiem tożsamości politycznej. Jest ubiorem, którego w Norwegii nie powinniśmy nosić, mówi Dana Manouchehri.

- Dla mnie Nikab jest symbolem ideologii islamistycznej i jest tak samo niebezpieczny jak neonazizm. Nie twierdzę, że ci, którzy to noszą, są islamistami, ale symbolika tych szat jest obarczona ogromnym bagażem bolesnych doświadczeń.

- Ma nadzieję, że debata wokół propozycji KrF wkrótce wygaśnie, ale spodziewam się, że kwestie te będą wracały regularnie. I za każdym razem musimy takie propozycje zdecydowanie odrzucać.

