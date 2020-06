51-letni mężczyzna zmarł po tym, jak opiekun zanurzył go w gorącej kąpieli

Opiekun oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci.

We wtorek rozpoczyna się proces pracownika oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci w domu opieki w Vestfold.

W lutym 2019 roku, w domu opieki w Oserødmyra w gminie Færder 51-letni mężczyzna zanurzony został w wodzie, której temperatura nie została wcześniej sprawdzona. Woda miała blisko 70 stopni. Była tak gorąca, że mężczyzna doznał oparzeń drugiego stopnia i zmarł z powodu odniesionych obrażeń cztery dni później w szpitalu uniwersyteckim Haukeland w Bergen.

Według gazety Dagbladet, kolega pracownika domu opieki, który był odpowiedzialny za kąpiel, umył wannę dzień wcześniej, podniósł termostat do maksymalnej temperatury 75 stopni i prawdopodobnie nie nastawił powrotnie termostatu do temperatury kąpieli 38,5 stopnia, podaje Statens helsetilsyn (Krajowy nadzór medyczny).

W sprawie tej zarzut postawiono zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy, czyli gminie Færder.

Tønsbergs Blad poinformował pod koniec kwietnia, że ​​po policyjnym dochodzeniu dowodowym sprawę przeciwko gminie zamknięto. Natomiast trzydziestokilkuletni pracownik z domu opieki, który asystował przy tragicznej w skutkach kąpieli, jest oskarżony zgodnie z art. 281 kodeksu karnego za nieumyślne spowodowanie śmierci innej osoby oraz za naruszenie art. 67 ustawy o personelu medycznym za niezachowanie profesjonizmu podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Obrońca pozwanego, Knut H. Strømme, powiedział w rozmowie z Dagbladet, że jest to bardzo nietypowa sprawa karna.

- Nie znalazłem żadnej analogicznej sprawy, w której pracownicy służby zdrowia byliby oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. Stawiane zarzuty są błędne. Nie chciałbym więcej mówić o tej sprawie przed rozpoczęciem postępowania sądowego, mówi.

Strømme dodaje, że jego klient obawia się procesu. Jest to dla niego bardzo trudna sytuacja i każdego dnia przeprasza za to, co się wydarzyło.

Oskarżonemu pracownikowi domu opieki grozi do 6 lat więzienia. Rozprawa sądowa rozpoczyna się w sądzie okręgowym w Vestfold we wtorek. Sąd przeznaczył na tę sprawę trzy dni.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Mann (51) døde etter at omsorgsarbeider senket ham ned i glovarmt badevann