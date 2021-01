70.000 obcokrajowców na norweskich budowach: - Zamknięcie granic może mieć dramatyczne konsekwencje

- Całe szczęście, że zamknięcie granic nie nastąpiło w czasie świąt Bożego Narodzenia, ponieważ wielu pracowników nie było wówczas w kraju.

Zamknięcie granic może mieć dramatyczne konsekwencje dla dużej części społeczności biznesowej. W branży budowlanej efekt pojawi się natychmiast, bo duża część zatrudnionych to obcokrajowcy, pochodzący również sąsiednich krajów.

- Na norweskich budowach pracuje ponad 70.000 zagranicznych pracowników - informuje Entrepenørforeningen - Bygg og Anlegg (Stowarzyszenie przedsiębiorców branży budowlanej). Około połowa z nich pochodzi z krajów sąsiednich. Problem uwidacznia się szczególnie w przypadku firm zatrudniających wielu pracowników, którzy mieszkają w Szwecji i codziennie lub co tydzień dojeżdżają do pracy w Norwegii. W tych firmach warunki funkcjonowania zmienią się w ciągu jednej nocy.

W czwartek rano branża budowlana i przedstawiciele innych branż dotniętych obostrzeniami w przekraczaniu granic spotkały się z przedstawicielami norweskiego rządu.

- Może być dramatycznie

Peab to jeden z dużych, nordyckich koncernów branży budowlanej. W Norwegii firma zatrudnia około 1.800 pracowników i osiąga roczne obroty w wysokości około 8 miliardów NOK.

- Niektóre obszary biznesu są bardziej dotknięte obostrzeniami, inne mniej. W przypadku branży budowlanej w Norwegii jesteśmy w stanie przetrwać 14 dni, chociaż prawdopodobnie będzie to skutkować pewnymi opóźnieniami w realizacjach naszych projektów. Ale problem pojawić się może, jeśli okres zamknięcia granic przekroczy dwa tygodnie. Wtedy może być dramatycznie, mówi Arild Østgård, dyrektor generalny Peab Norway.

Koncern Peab obejmuje wiele przedsiębiorstw. Szczególnie wielu Szwedów pracuje w projektach związanych z produkcją asfaltu, mówi Østgård.

- Całe szczęście, że zamknięcie nie nastąpiło w czasie świąt Bożego Narodzenia, ponieważ wielu pracowników nie było wówczas w kraju. Ale dla zagranicznych pracowników przebywających teraz w Norwegii zamknięcie i tak będzie trudne, ponieważ nie będą mogli zobaczyć się ze swoimi rodzinami, dodaje Østgård.

Szef Peab ma jednak nadzieję, że zamknięcie granic będzie krótkotrwałe:

- Branża budowlana już w pewnym sensie przez to przeszła, ale długotrwałe zamknięcie granic będzie mieć dramatyczne konsekwencje. Wtedy pojawiają się dłuższe przerwy w projektach i być może będziemy musieli zacząć zwolniać pracowników.

- Norwegia się zatrzyma

Kari Sandberg jest dyrektorem zarządzającym w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Branży Budowlanej.

- W branży budowlanej pracuje około 70.000 obcokrajowców. Około połowa z nich to pracownicy pochodzący z krajów nordyckich, głównie ze Szwecji. Oznacza to, że blisko 35.000 pracowników na norweskich budowach to Szwedzi, a wielu z nich to osoby dojeżdżające do pracy codziennie lub co tydzień - mówi Sandberg.

Sandberg w czwartek spotkała się z ministrem handlu i przemysłu Iselin Nybø, aby omówić aktualną sytuację.

- Co się stanie, jeśli potrwa to dłużej niż dwa tygodnie?

- Wtedy będziemy musieli zamknąć place budowy. Branża budowlana do tej pory dobrze radziła sobie z kontrolą infekcji. Rozumiemy, że wprowadzone nowe środki są konieczne, ponieważ kontrola zagranicznych pracowników nie była dotąd wystarczająco dobra.

Sandberg ma nadzieję, że znacznie ulepszony system kontroli mógłby zastąpić całkowite zamknięcie:

- Zatrzymanie branży budowlanej jest równoznaczne z zatrzymaniem Norwegii. Będzie to miało ogromne konsekwencje.

Chcą zmian, ale LO nie zgadza się

W czwartek rano Stein Lier-Hansen lider Norsk Industri (norweska organizacja pracodawców w przemyśle) stwierdził, że jeśli okres zamknięcia będzie się przedłużał, konieczne będzie odpowiednie dostosowanie obowiązujących umów pracowniczych.

Zarówno on, jak i premier Erna Solberg ogłosili w czwartek rano, że zamknięcie granic na więcej niż 14 dni może być krytyczne.

Lier-Hansen uważa, że ​​należy wprowadzić bardziej elastyczne przepisy dotyczące czasu pracy i systemu rotacji pracowników, aby zagraniczni pracownicy, którzy już przybyli do Norwegii, mogli pracować jak najdłużej.

- Będziemy pracować nad rozsądnymi rozwiązaniami, które pozwolą zarówno na kontrolę infekcji, jak i kontynuację pracy - mówi Lier-Hansen w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

Oznacza to, że należy wziąć pod uwagę wprowadzenie wyjątków zarówno od ustawy o środowisku pracy, jak i od układów zbiorowych. Propozycja Lier-Hansena spotykała się ze sprzeciwem największej norweskiej organizacji związków zawodowych - LO.

- Nie zgadzamy się na wprowadzanie przepisów kryzysowych ani wyjątków od istniejących przepisów. Ustawodawstwo i umowy dają możliwość elastyczności nawet w obecnej sytuacji. Teraz chodzi o zachowanie spokoju. Pracodawcy muszą usiąść do rozmów z mężami zaufania i rozwiązać problemy w ramach obowiązującego prawodawstwa i umów, mówi zastępczyni szefa LO Peggy Hessen Følsvik w rozmowie z NTB.

