A-ha blisko miliarda wyświetleń: - Osiągnęły to tylko trzy inne piosenki dwudziestego wieku

Gazeta Los Angeles Times pisze o piosence «Take on Me ». Pretekstem ku temu stał się fakt, że ten norweski przebój zbliża się do granicy miliarda wyświetleń na YouTube.

LOS ANGELES (Nettavisen): W poniedziałek Los Angeles Times opublikował obszerny artykuł na temat wielkiego super-hitu norweskiego zespołu A-ha «Take on Me». Artykuł zatytułowano: «Niezniszczalne - i jakże opłacalne życie klasyka A-ha z lat 80». Gazeta szeroko opisuje, jak powstała piosenka i jak bardzo do dziś jest popularna. Do sukcesu przeboju w dużym stopniu przyczynił się dobrze znany wszystkim animowany teledysk. Obejrzyj i posłuchaj «Take on Me» w serwisie TouTube. Piosenka norweskiej grupy A-ha zbliża się dziś do miliarda wyświetleń w serwisie YouTube. Według Los Angeles Times tylko trzy inne piosenki nagrane w dwudziestym wieku («November Rain» Guns N 'Roses, «Smells Like Teen Spirit» Nirvany i «Bohemian Rhapsody» Queen) osiągnęły ten kamień milowy, jakim niewątpliwie jest magiczna granica miliarda wyświetleń. Gazeta pisze, że «Take on Me» ma każdego dnia średnio 480.000 wyświetleń na YouTube. W serwisie muzycznym Spotify piosenka do tej pory osiągnęła 530 milionów odtworzeń. W 2018 roku przebój grupy A-ha został ponadto wykorzystany w szeregu programach telewizyjnych i filmach, dzięki czemu serwis muzyczny Quartzy określił ją jako jedną z największych piosenek roku 2018. - Nie wiem jak się do tego odnieść. Trudno jest sobie uświadomić i pojąć, jak wielkie są to liczby, mówi lider A-ha Morten Harket o przekroczeniu granicy miliarda wyświetleń, czytamy w Los Angeles Times. Polub naszą stronę na Facebooku – Nettavisen po polsku W artykule opisano historię powstania grupy A-ha oraz to, że słynny riff do przeboju «Take on Me» powstał siedem lat przed tym, jak piosenka stała się znana. W 1985 roku «Take on Me» zajęło pierwsze miejsca na listach przebojów w 27 krajach. Charakterystyczny teledysk został potem sparodiowany m.in. w serialu «Family Guy», a Jim Carrey zaśpiewał go w słynnym talk show Davida Lettermana. Piosenka pojawiła się także w serialach i filmach takich jak «Melrose Place», «South Park» i «La La Land». Gazeta pisze także, że nie można dokładnie określić, ile przychodów wygenerowała piosenka przez wszystkie lata swojego życia, ponieważ nieznane są szczegóły kontraktów zespołu. Szacować można jedynie, że przychody A-ha pochodzące wyłącznie z serwisów YouTube i Spotify mogą sięgać 50 milionów koron. Piosenka generuje dochód od ponad 30 lat. Składają się na niego: odtwarzanie piosenki w radiu, przychody z albumów oraz jej wykorzystywanie w filmach i serialach telewizyjnych. Popularność piosenki przyczyniła się również do sukcesu tras koncertowych zespołu, także tych organizowanych w ostatnich latach. - A-ha jest nadal wielkim zespołem, znanym na całym świecie. Gdyby nie popularność tego utworu, zespół nie sprzedałby tak wielu albumów i nie byłby w stanie koncertować przez niemal trzydzieści lat, mówi Daniel James menedżer muzyczny z gazety Los Angeles Times. - Jedna piosenka była w stanie wygenerować setki milionów dolarów, dodaje James. Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ Przeczytaj o tym w języku norweskim: Morten Harket om milepælen: - Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til det (Harald Fjelddalen)