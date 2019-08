Afartii mid qoysaska Norway oo u taag la’ qarashka badan ee firfircoonida carruurta

27 boqolkiiba qoysaska carruurleyda ah ee Norway oo sheegay inay carruurtooda ka joojiyeen ka qayb galka barnaamijyada firfircoonida ama nashaadka carruurta qaali dartiis.

Isha warka: NTB

Tiradan oo lagu tilmaamay mid naxdin leh ayaa kasoo baxday xog ururin uu sameeyey Kantar oo uga wakiil ahaa Frivillighet Norge.

27 boqolkiiba dadkii su’aalaha lagu waydiiyey baarista ayaa sheegay in iyaga ama qoysas kale ay isaga hareen inay carruurtoodu ka qaybgasho howlaha nashaadka waqtiga fasaxa iyadoo sababtu tahay qarashkeeda oo badan dartiis.

Xoghayaha Frivillighet Norge ayaa ka walaacsan arrintan.

– Waa arrin qaracan leh in laga fikiro in carruurta qaar aanay ka qaybgelin nashaadka. Waa inaan samaynaa waxkasta si aysan u dhicin arrintaasi. Waalid ahaan waa arrin xannuun leh in la awoodi waayo in carruurta lagu daro howlaha firfircoonida. Halkan waa inaan ka wada qaybqaadanaa in kooxaha kubadda cagta, kooxaha muusikada, kooxaha masraxa iyo qaybaha kale nashaadka ay noqdaan kuwa cid kasta ka qaybgeli karto ayuu yiri Stian Slotterøy Johnsen.

Wuxuu hoosta ka xariiqay in arrintan horey loo ogaa sidaasoo ay tahayna ay noqotay wax laga naxano in tiradu intaas la ekaato.

Bilowgii sannadkan ayey xukuumadu bilowday mashruuc carruurta oo loogu talo galay oo ah kaar lacag ku jirto oo daboolaya ka qaybgalka carruurta ee hawlaha nashaadka. Waxaa la sheegay in mashruucu uu ku kacayo lacag dhan 10 milyan oo krone.