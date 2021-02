Amerykańskie bombowce wylądowały w Norwegii

Amerykańskie bombowce strategiczne dalekiego zasięgu, które zostaną rozmieszczone w Ørland w Trøndelag, wylądowały w Norwegii. W tym samym czasie do granicy z Norwegią zbliża się rosyjski krążownik.

W ostatnim czasie to pierwszy przypadek, kiedy w Norwegii rozmieszczone zostały amerykańskie bombowce. Pierwszy samolot wylądował około godziny 13:00 w poniedziałek, podają Fosna-Folket oraz NRK. Samoloty typu B-1B Lancer pozostaną tam przez miesiąc.

Na początku miesiąca, na lotnisko wojskowe Ørland przybyło około 200 amerykańskich żołnierzy, aby przygotować się do wspólnego szkolenia norweskich i amerykańskich sił zbrojnych.

- Jest to doskonała okazja dla Norweskich Sił Zbrojnych do przeprowadzenia treningu przyjęcia oddziałów sojuszniczych wspierająych kraj przyjmujący. Ten rodzaj zintegrowanego treningu z bliskimi sojusznikami zwiększa zdolność obu stron do współpracy na wspólnym obszarze. Szkolenie to pokazuje amerykańskie zaangażowanie w obronę Norwegii i Europy - powiedział szef norweskich sił powietrznych generał dywizji Tonje Skinnarland w komunikacie prasowym.

W tym samym czasie, gdy amerykańskie bombowce lecą do Norwegii, rosyjski krążownik rakietowy «Marszał Ustinow» wyruszył z Morza Barentsa do fiordu Varangerfjord, pisze gazeta VG.

Rosyjski krążownik w drodze do Varangerfjord

- W weekend widzieliśmy, że okręt ten przemieszczał się w kierunku fiordu, na wschód od granicy z Norwegią, i tam operował przez kilka dni - mówi gazecie Brynjar Stordal, rzecznik prasowy Sztabu Operacyjnego Sił Zbrojnych (FOH).

Stordal nie określił jednak tego działania, jako niepokojącego.

- Nie jest to normalna aktywność, ale odbywa się to przecież na rosyjskich wodach. Jednak sam fakt, że okręt przemieścił się tak daleko na zachód oznacza, że ​musimy śledzić jego ruchy bardzo uważnie, mówi Stordal.

