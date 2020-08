Ap i SV krytykują użycie siły przez policję w Bergen - Høyre i Frp bronią policjantów

Ap i SV krytykują policję za działania podjęte w czasie sobotnich starć w Bergen. Konfrontacja policji z demonstrantami miała miejsce podczas demonstracji organizacji Sian. Høyre i Frp bronią policjantów.

- Chociaż większość z nas nie zgadza się poglądami członków organizacji Sian *, to mają oni pełne prawo do wyrażania swoich opinii. Fakt, że ludzie w Norwegii fizycznie atakują osoby, które korzystają z jednego z naszych podstawowych praw konstytucyjnych, a mianowicie z prawa do wolności słowa, jest całkowicie nie do przyjęcia, mówi Syvi Listhaug z Partii Postępu (Frp).

* - SIAN (Stopp islamiseringen av Norge – Stop islamizacji Norwegii) to norweska organizacja, której członkowie sami określają ją jako ugrupowanie antyislamskie.

W sobotę Sian zorganizowała w Bergen demonstrację, podczas której wybuchły zamieszki - po starciu się demonstrujących z grupa młodych kontr-demonstrantów, którzy również pojawili się w tym czasie na Festplassen w Bergen.

Sytuacja szybko uległa eskalacji, a policja oskarżyła trzech mężczyzn o napaść na przywódcę Sian - Larsa Thorsena, informuje Bergens Tidende.

Lider organizacji Sian Lars Thorsen zostaje wyprowadzony z miejsca zamieszek, które wybuchły podczas sobotniej demonstracji Sian zorganizowanej w Bergen. Foto: Eivind Senneset (NTB scanpix)

- Jesteśmy na etapie śledztwa i między innymi przejrzymy materiał fotograficzny i wideo - mówi dyżurny prawnik Arne Fjellstad z zachodniego okręgu policyjnego.

Wszyscy trzej mężczyźni mają około 20 lat i zostali przesłuchani w sobotę wieczorem. Jest jednak mało prawdopodobne, aby cała trójka trafiła do aresztu, mówi Fjellstad.

Wielu polityków skomentowało sobotnie zajścia. Gazeta Bergensavisen podaje, że lider Partii Pracy w Bergen, Geir Steinar Dale skrytykował zachowanie policji. Mikkel Grüner, przewodniczący Rady Miasta Bergen z SV, również uważa, że reakcja policji była ​​przesadna.

- Mam wrażenie, że policja była źle przygotowana a jej reakcja przesadnie surowa. Użyto nieadekwatnych do zagrożenia środków i dodatkowo wykorzystano je przeciwko niewłaściwym ludziom. Skierowano ją bowiem przeciwko tym, którzy zebrali się tam, aby demonstrować pokojowo, mówi w rozmowie z Bergens Tidende Grüner, który sam był uczestnikiem tej demonstracji.

Kontrdemonstranci pojawili się w sobotę po południu na Festplassen w Bergen, gdzie zorganizowana została legalna manifestacja organizacji Sian. Niektórzy z kontr-demonstrantów przepchnęli policyjne barykady na odległość kilku metrów w kierunku miejsca, w którym stali członkowie Sian. To wystarczyło, aby policja zainterweniowała z użyciem gazu łzawiącego.

Niektórzy z kontr-protestujących przeskoczyli barykady i zaatakowali Larsa Thorsena, lidera Sian, który na skutek tego ataku został lekko ranny.

- Sytuacja niezwykle trudna dla policji

Peter Frølich, który jest rzecznikiem partii Høyre ds. polityki sprawiedliwości, broni postępowania policji i uważa, że ​​policja z Bergen może chodzić z podniesiona głową.

- Takie sytuacje są dla policji niezwykle trudne. W miarę rozwoju sytuacji podjęcie działań wydawało się być zarówno konieczne, jak i adekwatne do rozwoju zdarzeń. Politykom bardzo łatwo jest sytuować się w roli komentatorów i doradzać, co można było zrobić lepiej, mówi Frølich w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

Gaz łzawiący jest umiarkowanym narzędziem siły

Pełne poparcie dla działań policji udzielił także Per-Willy Amundsen rzecznik Frp ds. polityki sprawiedliwości. Uważa, że ​​gaz łzawiący jest stosunkowo umiarkowaną formą przymusu stosowaną, gdy demonstracje stają się brutalne.

- Legalne demonstracje muszą być chronione, a wolność słowa nie może być podważana przez totalitarne siły polityczne. Dlatego zarzuty stawiane policji przez polityków lewicy są całkowicie nie do przyjęcia, powiedział Amundsen.

Ocena

W poniedziałek rano policja spotkała się z władzami miasta, aby omówić i ocenić sobotnie incydenty.

- Ci, którzy krytykują, powinni spojrzeć na nagrania wideo zarejestrowane w czasie incydentu i zobaczyć, że działania podjęto po przerwaniu barykad - mówi kierownik jednostki operacyjnej Morten Ørn z policji w Bergen w rozmowie z NTB.

- Alternatywą byłoby użycie pałek, ponieważ zgromadzone jednostki policji były bardzo liczne. Wtedy mogłoby jednak dojść do większych szkód zarówno wśród policji, jak i wśród protestujących młodych ludzi, kontynuuje Ørn.

