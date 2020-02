Babcia ostrzega przed pomocą Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach dotyczących uprowadzeń dzieci

Interwencja norweskich władz w sprawie porwania wnuczki skończyła się porażką.

Niedawno na łamach Nettavisen można było przeczytać o sprawie Fredrika Engebakken, który został zmuszony do płacenia alimentów pomimo tego, że matka uprowadziła dziecko do Ameryki Południowej oraz pomimo faktu, iż miał on przyznaną pełną opiekę nad dzieckiem.

Przeczytaj także: Matka porwała dziecko za granicę - Fredrik płaci alimenty

Włożyli nam kij w szprychy

Matka Fredrika Engebakken opowiada o rozczarowaniu, jakiego ze strony norweskich władz doświadczyła rodzina porwanego dziecka.

- Czujemy, że przez cały czas wkładali nam kij w szprychy, powiedziała Ann Kristin Engebakken, babcia uprowadzonej dziewczynki.

Ann Kristin chciałaby, aby jej wnuczka otrzymała taką samą pomoc, jaką dostała przebywająca w Syrii norweska kobieta z IS i jej dzieci, którzy zostali bezpiecznie sprowadzeni do Norwegii. Zamiast tego żałuje, że kiedykolwiek skontaktowała się z Ministerstwem Sprawiedliwości i poprosiła o pomoc.

Przeczytaj także: Norweska kobieta powiązana z IS sprowadzana wraz dziećmi z Syrii

- Gdybyśmy wiedzieli jak sprawy się potoczą, nigdy nie skontaktowalibyśmy się z władzami norweskimi. Załatwilibyśmy to w zupełnie inny sposób. Uprowadzilibyśmy po prostu dziecko z powrotem do Norwegii, powiedziała w wywiadzie udzielonym Nettavisen.

Powinni uzyskać większą pomoc

Wnuczka Ann Kristin Engebakken została uprowadzona z Norwegii wiosną 2017 roku. Podczas pierwszego spotkania z Ministerstwem Sprawiedliwości rodzina usłyszała słowa niosące nadzieję na pozytywne zakończenie sprawy, a więc na powrót córki i wnuczki do kraju. Norwegia jest ponadto sygnatariuszem Konwencji haskiej, której przepisy stanowią, że porwane dzieci powinny wrócić do kraju, z którego zostały uprowadzone. Rodzina uważała zatem, że to norweskie władze powinny ją reprezentować w walce o powrót dziecka do domu.

Engebakken mówi, że przekonywano ich, iż otrzymają pomoc finansową oraz że norweska dyplomacja będzie wywierała presję na władze w kraju Ameryki Południowej tak, aby dziecko, zgodnie z postanowieniami Konwencji haskiej, jak najszybciej powróciło do Norwegii.

Ann Kristin Engebakken jest matką Fredrika Engebakken, którego dziecko zostało uprowadzone przez matkę do Ameryki Południowej.

Wydaliśmy już 1 milion koron: - Nic nam nie pozostało

Po otrzymaniu zapewnień pomocy rodzina dołożyła wszelkich starań, aby zastosować się do rad norweskich władz. Postępując zgodnie z zaleceniami rodzina wydała milion koron. Dziś norweskie władze domagają się też od Frederika alimentów na porwane dziecko, wciąż przebywające w Ameryce Południowej.

- Nic nam już nie zostało, powiedziała zdesperowany Engebakken w rozmowie z Nettavisen.

Pieniądze przeznaczone zostały między innym na podróż do Ameryki Południowej, którą zorganizowano aby skontaktować się z tamtejszymi władzami. Niestety, na miejscu rodzina nie otrzymała żadnej pomocy od ambasady norweskiej. Dodatkowo musieli oni sami pokryć wszystkie koszty prawne, ponieważ władze norweskiego okręgu, w którym zamieszkuje rodzina, odmówiły im bezpłatnej pomocy prawnej.

W końcu rodzina zrozumiała też, że pracownicy ministerstwa zupełnie nie rozumieją sytuacji, w której się ona znalazła. Babcia opowiada o bolesnym spotkaniu z pracownikami wydziału zajmującego się uprowadzeniami dzieci w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Brak komentarza

Nettavisen przesłało powyższy tekst, nagrania video i szereg pytań do Ministerstwa Sprawiedliwości.

• Czy Ministerstwo Sprawiedliwości jest na tyle skuteczne, aby wykorzystać zapisy Konwencji haskiej w celu sprowadzenia uprowadzonych dzieci z powrotem do Norwegii?

• Czy Ministerstwo Sprawiedliwości jest w stanie udzilić informacji, jakie są finansowe koszty w tego typu przypadkach? Powiedzieć wprost, ze rodzic w Norwegii, jeśli zarabia więcej niż limit dochodowy i limit zamożności ustanowiony przez władze okręgu, musi opłacić wszelkie koszty samodzielnie?

• Czy Ministerstwo Sprawiedliwości może przekazać rodzinie Engebakken informacje, czy okręg pokryje koszty adwokata, pomimo przekroczenia przez nich limitu dochodu?

• Ann Kristin Engebakken opowiedziała o konkretnym spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości, kiedy to pracownicy ministerstwa wykazali się daleko posuniętym brakiem empatii. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że ​​to dobry sposób na wspieranie obywateli będących w sytuacji kryzysowej?

• Czy Ministerstwo Sprawiedliwości powinno być przedstawicielem norweskiego rodzica, czy tylko bezstronnym pośrednikiem?

• Czy Ministerstwo Sprawiedliwości ogranicza swe działania jedynie do dawania nierealnych mrzonek o wykorzystaniu Konwencji haskiej jako narzędzia powrotu dziecka do kraju, tylko po to, aby rodzina nie zdecydowała się na porwanie dziecka z powrotem do Norwegii?

Po trzech dniach z Ministerstwa Sprawiedliwości nadeszła bardzo ogólna odpowiedź na zadane pytania, jednak bez komentarza w sprawie rodziny Engebakken.

- Ministerstwo rozumie rozpacz tych, którzy doświadczają uprowadzenia dziecka. Takie przypadki dotykają swą traumą nie tylko porwane dziecko, rodzica, ale też najbliższych krewnych, w tym dziadków. Władze norweskie nadają tym sprawom wysoki priorytet.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Ministerstwo jest zobowiązane do zachowania poufności zgodnie z ustawą o administracji publicznej, dlatego nie możemy wyrazić konkretnej opinii w tej sprawie, poinformowało Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przeczytaj także: Alimenty dla rodziców uprowadzających dzieci

- Ostrożni w tworzeniu konfliktów i sporów

Siv Skatvedt Lund była prawnikiem rodziny Engebakken w Norwegii, z listy prawników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy mogą być wykorzystani w sprawach związanych z uprowadzeniem dziecka. Lund pomagała już wielu rodzinom, które doświadczyły uprowadzenia dzieci za granicę.

- Czy rozumiesz Ann Kristin Engebakken, która twierdzi, że żałuje, iż zamiast słuchać Ministerstwa Sprawiedliwości nie zatrudniła kogoś, kto porwałby dziecko z powrotem do Norwegii?

- Tak, w miarę rozwoju tej sprawy, zdecydowanie to rozumiem. To był długi i kosztowny proces, który nie przyniósł pożądanego rezultatu, mówi prawniczka. Mimo tego nadal zaleca rodzicom, którzy doświadczają uprowadzenia dziecka, aby w celu jego odzyskania używali legalnych środków i nie robili niczego na własną rękę.

- Nie wywierają presji

Lund mówi, że władze norweskie nie wywierają wystraczającego nacisku na władze innych krajów, aby te przestrzegały postanowień Konwencji haskiej. Ministerstwo Sprawiedliwości pełni rolę koordynującą przy składaniu wniosków i dokumentów, ale poza tym nie udziela innej pomocy. A można byłoby wykorzystać kanały dyplomatyczne po to, aby wywrzeć presję na podjęcie szybszej decyzji o powrocie dziecka do kraju. Rodzina Engebakken uważa, że ministerstwo chce za wszelką cenę uniknąć konfliktów i różnic zdań między krajami.

W sprawie rodziny Engebakken Ministerstwo Sprawiedliwości zrobiło i tak więcej niż zwykle, ponieważ przetłumaczyło szereg dokumentów z języka norweskiego na hiszpański, a także wysłało dokumenty do Ameryki Południowej kurierem, powiedziała Lund.

Lund mówi, że w tej sprawie było też «wiele niefortunnych okoliczności» . Rodzina miała pecha z wyborem prawników w Ameryce Południowej.

Ponadto prawnik matki wystąpił w mediach w jej obronie przedstawiając Frederika Engebakken jako winnego zaniedbań w opiece nad dzieckiem. Jednak zarzuty stawiane wcześniej Engebakkenowi przez norweski Urząd ds. dzieci (Barnevernet), policję i prokuraturę zostały odrzucone i uznane za nieprawdziwe. Mimo to sąd w ojczyźnie matki, zdecydował, że dziecko powinno pozostać w kraju.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Farmor advarer mot hjelp fra Justisdepartementet i barnebortføringssaker (Kjetil Bortelid Mæland)