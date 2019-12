Babcock przeprasza - nie wiadomo, kiedy awaria lotniczych ambulansów zostanie usunięta

Cztery z jedenastu samolotów floty powietrznych ambulansów zostały uziemione po tym, jak piloci doświadczyli nietypowych zachowań samolotu.

Operator floty powietrznych ambulansów, firma Babcock nie wie, kiedy błąd zostanie naprawiony.

- Przepraszamy za to, że po raz kolejny znaleźliśmy się w sytuacji, gdy występują problemy z dostarczeniem właściwej jakości naszych usług. Latem mieliśmy wiele problemów technicznych we flocie naszych samolotów, które okazały się większym wyzwaniem, niż mogliśmy przewidzieć, powiedział Hilde Sjurelv, kierownik operacyjny firmy Babcock na konferencji prasowej zorganizowanej w niedzielne popołudnie.

W sobotę Babcock operator pogotowia lotniczego poinformował, że z powodu nieprawidłowości technicznych zmuszeni byli do uziemienia pięciu z jedenastu samolotów pogotowia ratunkowego. W niedzielny wieczór firma stwierdziła, że jeden z pięciu unieruchomionych samolotów jest już naprawiony i gotowy do prowadzenia działań ratowniczych.

Pożyczone samoloty ze Szwecji

Operator lotniczego pogotowia ratunkowego nie wie, kiedy cztery wycofane samoloty powrócą do służby. Trwają prace nad pełną identyfikacją usterki. Zarząd Babcock twierdzi, że w ten weekend w gotowości było osiem samolotów, ponieważ dwie maszyny wypożyczono od siostrzanej firmy w Szwecji.

Minister zdrowia Bent Høie (H) powiedział NTB, że w zaistniałej sytuacji najważniejszym zadaniem jest wprowadzenie wszystkich niezbędnych dodatkowych środków po to, aby pacjenci w jak najmniejszym stopniu odczuli powstałe niedogodności.

- Doskonale rozumiem, że zmniejszona liczba dostępnych lotniczych karetek pogotowia może powodować niepokój, czy system opieki zdrowotnej w północnej Norwegii będzie zapewniony na odpowiednim poziomie. Dlatego też podejmujemy wszelkie możliwe działania łagodzące zaistniałą sytuację, powiedział Minister Zdrowia.

Sytuacja alarmująca

Socjalistyczna Partia Lewicy (SV) uważa, że rozwój sytuacji jest alarmujący i w związku z tym wysłała list do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.

- Gdy połowa samolotów jest unieruchomiona z powodu awarii technicznej, a ich zadania przejmują śmigłowce, które nie są odpowiednie do prowadzenia misji ratunkowych w warunkach atmosferycznych panujących na północy Norwegii, to powiedzieć można, że nastąpiło gwałtowne pogorszenie bezpieczeństwa życia i zdrowia w tym regionie, powiedział Torgeir Knag Fylkesnes zastępca przewodniczącego partii SV w rozmowie z agnecją informacyjną NTB.

SV wystąpi również z oficjalnym zapytaniem do premier Erny Solberg (H) o wyjaśnienie sytuacji i o podjęte środki zaradcze.

Nieużywane samoloty są gotowe w Tromsø

W sobotę główny lekarz kraju Mads Gilbert ze szpitala uniwersyteckiego w północnej Norwegii (UNN) w Tromsø zasugerował, ze rozwiązaniem sytuacji braku wystarczającej liczby maszyn może być użycie pięciu samolotów pogotowia, które stoją nieużywane na lotnisku w Tromsø od czasu, gdy firma Babcock przejęła obsługę lotniczego pogotowia ratunkowego od spółki Lufttransport, informuje NRK.

Samoloty te stoją w oczekiwaniu na sprzedaż. Według Lufttransport AS samoloty mogą być szybko gotowe do użycia, pisze gazeta Dagbladet.

- Pierwszy samolot może zostać oddany do służby w ciągu zaledwie kliku godzin. Pozostałe gotowe będą w ciągu kilku dni. Jednak jak do tej pory nikt nie zwrócił się do mnie w tej sprawie, powiedział Frank Wilhelmsen, dyrektor Lufttransport AS.

Høie nie wyklucza takiego takiego rozwiązania i twierdzi, że jest to jedna z alternatyw rozważanych w celu poprawy sytuacji.

W 2017 roku Babcock Scandinavian AirAmbulance AS wygrało przetarg na obsługę samolotów pogotowia ratunkowego w Norwegii. Firma przejęła usługę po Lufttransport AS 1 lipca 2019 r. I będzie świadczyć usługi pogotowia lotniczego w latach 2019-2030.

