Bank centralny Norwegii przewiduje duże wzrosty cen nieruchomości

Bank centralny Norwegii koryguje swoje prognozy wzrostu cen nieruchomości. Ceny wzrosną jeszcze bardziej niż szacowano do tej pory.

KVADRATUREN (Nettavisen Ekonomia): Bank centralny Norwegii (Norges Bank) znacząco zmienia swoje szacunki dotyczące wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych w Norwegii w nadchodzących latach i przewiduje całkowity wzrost cen nawet o 16 procent w ciągu najbliższych trzech lat. Poprzednie prognozy wskazywały na wzrost na poziome na poziomie 3,4 procent.

Tylko w przyszłym roku bank centralny spodziewa się, że wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych przekroczy pięć procent. W poprzednim raporcie oszacowano ten wzrost na poziomie 1,2 procent.

Nowe szacunki cen nieruchomości ujrzały światło dzienne w najnowszym raporcie Norges Bank dotyczącym polityki pieniężnej, który został przedstawiony wraz z decyzją w sprawie stóp procentowych.

Brak obaw

Rynek mieszkaniowy w Norwegii radził sobie w ostatnich miesiącach zaskakująco dobrze. Nettavisen rozmawiało z prezesem banku centralnego Øysteinem Olsenem o rozwoju sytuacji na rynku.

- Ceny nieruchomości wzrosły bardziej, niż zakładaliśmy. Widzimy, że budowa nowych mieszkań przebiega wolniej niż szacowaliśmy, a niższe stopy procentowe pobudzają rynek mieszkaniowy i pomagają w podjęciu decyzji o zaciąganiu kredytów, mówi Olsen.

- Czyli niepokoi cię rynek mieszkaniowy po tym co wydarzyło się w ostatnich miesiącach?

- Uważnie śledzimy rynek mieszkaniowy a nie tylko rozwój zadłużenia. Jeśli spowolnienie wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych, które obserwujemy od lata, utrzyma się, odpowiedź brzmi: nie, nie martwimy się.

W raporcie Norges Bank czytamy, że wzrosty cen na rynku mieszkaniowym były wyższe niż przewidywano w poprzednim raporcie. Ekonimiści przyznają też, że do wzrostu cen przyczyniły się niższe stopy procentowe.

Praca zdalna

«Niższe stopy procentowe i obowiązujące do września okresowe złagodzenie przepisów dotyczących kredytów hipotecznych mogły bardziej stymulować rynek mieszkaniowy niż zakładaliśmy. Skłonność do płacenia większych kwot za mieszkania może być również związana ze zwiększonym wykorzystaniem mieszkań do pracy zdalnej i ograniczeniem innych możliwości konsumpcyjnych» - czytamy w raporcie.

- A co ze wzrostem zadłużenia? Nie budzi to twojego niepokoju?

- Od wielu lat, od kiedy jestem prezesem banku centralnego, niepokoi nas wysoki wzrost zadłużenia gospodarstw domowych. Na szczęście zadłużenie to nieco się obniżyło, a jego wzrost zbliżył się do poziomu wzrostu płac.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Norges Bank spår kjempehopp i boligprisene (Halvor Ripegutu, Jan Revfem)