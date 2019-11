Bank Norwegii alarmuje - zadłużenie gospodarstw domowych z czerwonym sygnałem ostrzegawczym

Zgodnie z najnowszym raportem wysoki poziom zadłużenia gospodarstw domowych stanowi największe zagrożenie dla norweskiej gospodarki.

Bank Norwegii (Norges Bank) opublikował najnowszy raport na temat stabilności finansowej w Norwegii. Bank centralny w swoich corocznych raportach analizuje, co stanowi największe zagrożenie dla norweskiej gospodarki. Analizy opierają się m.in. na historycznych doświadczeniach, które już wcześniej powodowały zawirowania finansowe w gospodarce.

I w tym roku, podobnie jak i w roku w ubiegłym, wysokiemu poziomowi zadłużenia gospodarstw domowych przypisano czerwony czyli, najpoważniejszy poziom zagrożenia.

Norges Bank w swoim najnowszym raporcie ostrzega, że wysokie zadłużenie gospodarstw domowych jest niebezpieczne, jeśli nastąpią nagła i wyraźna zmiany stóp procentowych, zmiany cen nieruchomości lub obniżenie dochodów gospodarstw domowych.

Ryzyko systemowe

Istnieje niebezpieczeństwo, że wiele gospodarstw domowych w sytuacji kryzysowej będzie ograniczało konsumpcję, co stanowić będzie z kolei zagrożenie dla całego norweskiego systemu gospodarczego. Taka sytuacja miała miejsce podczas kryzysu bankowego na początku lat dziewięćdziesiątych. Obniżenie poziomu konsumpcji wpłynęło na zmniejszenie zysków przedsiębiorstw i ich zdolność do spłaty długów. Niespłacone długi przedsiębiorstw wpłynęły wówczas na obniżenie się kondycji finansowej banków i przyczyniły się do upadłości wielu instytucji finansowych.

Na światowym szczycie zadłużenia

Wzrost zadłużenia przyczynia się do coraz większego obciążenia gospodarstw domowych. Średni dług gospodarstwa stanowi dzisiaj w Norwegii około 240 procent jego dochodów po opodatkowaniu. Norwegia plasuje się zatem na czele światowych list pod względem zadłużenia gospodarstw domowych.

Norges Bank pisze, że wzrost stóp procentowych i utrzymujący się umiarkowany wzrost cen nieruchomości wpływają na ograniczenie wzrostu zadłużenia.

Ponadto obciążenie odsetkowe, to znaczy odsetek dochodu, który można wykorzystać na spłatę odsetek od pożyczek, jest historycznie niski. Wynika to z niskich stóp procentowych. Jednak w ubiegłym roku Norges Bank czterokrotnie podnosił podstawową stopę procentową, łącznie o 1 punkt procentowy. Z tego powodu obciążenie odsetkowe od jesieni 2018 roku nieco wzrosło.

Większy wpływ

Niebezpieczeństwo polega na tym, że wysokie obciążenie zadłużeniem powoduje, że każda kolejna podwyżka stóp procentowych jest coraz trudniejsza do udźwignięcia. Udział dochodów przeznaczonych na spłatę odsetek i normalne spłaty kredytu jest już teraz bardzo wysoki.

Aktualnie tzw. wskaźniki obsługi zadłużenia są na tym samym poziomie, na jakim były przed kryzysem finansowym w 2008 roku i przed kryzysem bankowym na początku lat 90. Norges Bank ostrzega, że wskaźniki obsługi zadłużenia wyraźnie sygnalizują wysokie ryzyko, dlatego też oznaczono to kolorem czerwonym.

Norges Bank nie jest jedyną instytucją ostrzegającą przed wysokim zadłużeniem gospodarstw domowych w Norwegii, a także przed wysokimi cenami nieruchomości. Przed wakacjami Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) ostrzegła ministra finansów Siv Jensen (Frp) o ryzykownej sytuacji na norweskim rynku mieszkaniowym.

Jednak dzięki niższemu niż oczekiwano wzrostowi cen mieszkań w ubiegłym roku poziom zagrożenia jest niższy niż w raporcie Norges Bank.

Pozostałe dwa sygnały ostrzegawcze banku centralnego to wysokie ceny domów oraz wysokie ceny nieruchomości komercyjnych. Tutaj kod ostrzeżenia ma kolor pomarańczowy, czyli drugi najwyższy poziom zagrożenia. Gdy poziom zagrożenia zostaje uznany za pomarańczowy lub czerwony, Norges Bank rozważa podjęcie doradztwa w sprawie działań zaradczych.

Tej jesieni eksperci ekonomiczni byli również szczególnie zaniepokojeni wojną handlową między USA i Chinami oraz brytyjskim Brexitem . Są to międzynarodowe zawirowania, które mogą mieć negatywny wpływ na norweską gospodarkę.

