Bank Norwegii bije na alarm w związku z zadłużeniem gospodarstw domowych

Centralny Bank Norwegii przedstawił we wtorek coroczną analizę stabilności finansowej w Norwegii.

W swoich raportach Centralny Bank Norwegii (Norges Bank) regularnie poddaje analizom wrażliwość i ryzyka z jakimi zmaga się norweska gospodarka. Analizowane są zatem czynniki takie jak: wypłacalność banków, kredyty, zadłużenie gospodarstw domowych oraz ceny nieruchomości. Ogólnym celem jest określenie aktualnego ryzyka występującego w norweskim systemie finansowym.

W zeszłorocznym raporcie Norges Bank zwracał uwagę, że największym zagrożeniem dla systemu finansowego jest wysokie zadłużenie gospodarstw domowych. Norwegia znajduje się bowiem na szczycie światowych list pod względem zadłużenia osób prywatnych.

W tegorocznym raporcie Norges Bank podaje, że system finansowy w czasie pandemii koronawirusa radził sobie dobrze, głównie dzięki wsparciu udzielonemu gospodarce ze strony władz.

Wielka niepewność

Istnieje jednak duża niepewność co do dalszego przebiegu pandemii, a tym samym konsekwencji, jakie ponieść może gospodarka i rynki finansowe. Perspektywy stabilności finansowej są zatem nieco słabsze. Oznacza to, że istnieje ryzyko, iż banki i firmy finansowe mogą ponieść wkrótce większe straty.

Najsłabszymi ogniwami norweskiego systemu finansowego i bankowego są niestey wciąż wysokie zadłużenie gospodarstw domowych i wysokie ceny nieruchomości.

Rekordowo wysokie zadłużenie sprawia, że ​​gospodarstwa domowe są narażone zarówno na utratę dochodów i wzrost oprocentowania kredytów, jak i na spadek cen nieruchomości mieszkaniowych. Norges Bank podał w tegorocznym raporcie, że istnieje realne niebezpieczeństwo, że wiele gospodarstw domowych, gwałtownie ograniczy konsumpcję. Nie będzie to korzystna sytuacja dla banków, ponieważ ograniczenie konsumpcji odbije się na kondycji finansowe przedsiębiorstw.

Wzrost zadłużenia obniżył sięco prawda od 2017 roku i jest obecnie dość stabilny. Ceny domów utrzymują się jednak wciąż na wysokim poziomie - po wzroście cen powyżej poziomu wzrostu dochodu gospodarstw domowych. Jeśli ceny nieruchomości mieszkaniowych będą nadal szybko rosły, wrażliwość całego systemu może jeszcze bardziej wzrosnąć.

Rekordowo niski

Bank Norwegii obniżył kluczową stopę procentową do rekordowo niskiego poziomu 0 procent. Ułatwia to obsługę zadłużenia, zarówno gospodarstwom domowym jak i przedsiębiorstwom oraz zmniejsza ryzyko, że gospodarstwa domowe będą musiały gwałtownie ograniczać konsumpcję.

Jeśli tego unikną, wpłynie to korzystnie na zyskowności przedsiębiorstw, co z kolei zmniejszy ryzyko strat dla banków. Jednak rekordowo niskie stopy procentowe mogą w dalszej perpektywie przyczynić się do powiększenia się zadłużenia oraz wzrostu cen - zarówno nieruchomości, jak i papierów wartościowych. Sytuacja taka nie jest korzystana dla zachowania stabilności gospodarki.

Od maja w norweskiej gospodarce pojawiają się oznaki poprawy. Aktywność na rynkach wzrosła, ale poziom jej jest nadal niższy niż przed pandemią. Eksperci spodziewają się, że tworzenie wartości w norweskiej gospodarce może obniżyć się w tym roku o 3-3,5 proc. Szacunki te podane jednak zostały jeszcze przed częściowym zamknięciem kraju, które będzie obowiązywać w nadchodzących tygodniach.

