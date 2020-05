Bankructwa sklepów odzieżowych w Norwegii

Branża odzieżowa w Norwegii została poważnie dotknięta kryzysem związanym z epidemią koronawirusa. Od marca zbankrutowały już 34 firmy.

W kwietniu ubiegłego roku bankructwa sklepów odzieżowych stanowiły zaledwie 1 procent ogólnej liczby bankructw w Norwegii. W kwietniu tego roku odsetek ten wyniósł już 7 procent, podała gazeta Dagens Næringsliv.

Obroty w marcu spadły o 55 procent

Według Federacji Norweskich Przedsiębiorstw Virke, zrzeszjącej firmy branży handlu i usług, obroty w branży odzieżowej w Norwegii spadły w marcu o 55 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Skumulowana strata obrotów w kwietniu jest bliska 25 procent.

- Firmy, które sprzedają odzież, obuwie i torebki są największymi przegranymi w branży handlowej, z powodu pojętych przez rząd działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, powiedział Bror Stende dyrektor branżowy w Virke w rozmowie z DN.

Bror Stende wyjaśnia, że duże sieci mają większą możliwość utrzymania się w czasie kryzysu, ponieważ często zarówno produkują, jak i potem sprzedają własne produkty. Sytuacja może być trudniejsza dla małych przedsiębiorstw, które swoją aktywność opierają wyłącznie na odsprzedaży tego, co wyprodukowali inni.

- Jeśli firmy funkcjonowały do tej pory przy niskim udziale kapitału własnego, a ich działalność napędzały kredyty, to w wypadku całkowitego zamknięcia i braku obrotów firmy te nie mają szans na przetrwanie, powiedział dyrektor Virke w wywiadzie dla gazety.

54 osób straciło pracę

W kwietniu sieć odzieżowa Masai Clothing Retail Norge AS ogłosiła upadłość. Wniosek o ogłoszenie upadłości spełniał wymogi formalne zawarte w ustawie o upadłości. Łączne zadłużenie było biskie 24 milionów koron, a całkowity kapitał spółki wyniósł 11,8 miliona koron. W związku z tym działalność firmy przerwano, a wszystkich 54 pracowników zwolniono. Norweska część sieci składała się z dziewięciu sklepów. W Szwecji sieć posiadała 15 sklepów. Szwedzka cześć spółki również zbankrutowała.

Bankructwa sieci sklepów z artykułami sportowymi

Zimą zbankrutował także Gresvig, właściciel sieci sprzedaży artykułów sportowych Intersport i G-Sport. Zarząd Gresvig Retail Group AS ogłosił upadłość 3 lutego, mimo to sklepy wciąż pozostały otwarte. Po ogłoszeniu upadłości ujawniono, że Bjørn Rune Gjelsten i Olav Nils Sunde kupią duże części majątku upadłościowego. Była to część planu ratunkowego, umożliwiająca zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy. Jednak wstrzymanie handlu z powodu epidemii koronawirusa zmusiło sklepy sieci G-sport, G-Max i Intersport do zamknięcia swoich placówek wcześniej niż planowano.

