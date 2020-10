Budżet Norwegii na 2021 rok: O tyle wzrosną ceny alkoholu, tytoniu, paliwa i prądu

Trzeba się przygotować na jeszcze wyższe podatki i akcyzy.

W proponowanym na rok 2021 budżecie państwa rząd chce wprowadzić następujące zmiany w głównych podatkach akcyzowych:

Alkohol:

Podatki akcyzowe od alkoholu wzrosną o około 3,4 procenta.

Podatki akcyzowe w zależności od zawartości alkoholu. Brennvin - wyroby spirytusowe

Oprócz wszystkich ww. wymienionych stawek, przy sprzedaży alkoholu obowiązuje podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 25 procent.

Oznacza to, że podatek alkoholowy zawarty w litrze zwykłego piwa wynosi w rzeczywistości około 29 koron, a z ceny jednej butelki czerwonego wina państwo pobiera prawie 60 koron podatku.

Tyle płacisz podatku od alkoholu

W przypadku napojów spirytusowych, wina i mocnego piwa wysokość podatku różni się w zależności od zawartości alkoholu.

Na przykład butelka czerwonego wina o zawartości 13 procent alkoholu ma wyższy podatek niż butelka białego wina, która zawiera 11 procent alkoholu. A tak oblicza się podatek od od wyrobów alkoholowych:

Podatek od alkoholu * 1,25 [VAT] * procent alkoholu * 0,7 [litra w butelce]

Oto przykładowe stawki z roku 2020:

Butelka czerwonego 13 procentowego wina:

5,11 * 1,25 * 13 * 0,7 = 58,13 korony

Butelka wina białego 11 procentowego:

5,11 * 1,25 * 11 * 0,7 = 49,18 korony

Wódka 40 procent:

7,84 * 1,25 * 40 * 0,7 = 274,40 koron

Wyroby tytoniowe:

Ceny tytoniu wzrosną o około 3,5 procent.

Ceny tytoniu wzrosną o około 3,5 procent. (od góry: cygara, papierosy, tytoń, tytoń do żucia, snus, bibułki i zwijarki do papierosów)





Podatek od paliwa i opłata komunikacyjna

W przypadku samochodów benzynowych podatek od emisji CO2 został podwyższony z 1,26 korony do 1,37 korony za litr, co stanowi wzrost aż o 8,7 procent. W przypadku samochodów napędzanych olejem napędowym oplata ta wzrosła z 1,45 koron do 1,58 koron.

Ponadto, opłata drogowa wliczona w cenę paliw zostaje zmieniona w następujący sposób:

- Benzyna: wzrost z 4,91 do 5,01 koron za litr

- Olej napędowy: zmiana z 3,62 do 3,58 koron za litr (obniżka o 1,1 procent)

- Biodiesel (dodawany obowiązkowo do oleju napędowego): z 3,62 NOK do 3,66 NOK za litr.

Rząd zdecydował się również na podwyższenie opłaty komunikacyjnej (trafikkforsikringsavgiften). Jest to opłata płacona za ka każdy dzień trwania rejestracji samochodu. Wprowadzona zmiana spowoduje, że podatkiem objęte zostaną również samochody elektryczne, które do tej pory były z tej opłaty zwolnione.

Opłata komunikacyjna w 2020 i 2021 roku. Od góry: samochody benzynowe i z silnikiem Diesla - z zamontowanym fabrycznie filtrem cząstek stałych; samochody z silnikiem Diesla - bez zamontowanego fabrycznie filtra cząstek stałych; motocykle i nowe samochody elektryczne; traktory, ciągniki, skutery.

Podatek za prąd

Opłaty za energię elektryczną zostaną podwyzszone z 16,13 øre za kWh do 16,69 øre - wzrost ten jest znacznie wyższy niż wzrost samych cen energii.

Uwzględniając podatek VAT w wysokości 25 procent, oznacza to, że podatek od energii elektrycznej wyniesie w sumie 20,86 øre za kWh.

Podatek od energii elektrycznej stanowi w Norwegii znaczącą składową rachunku za energię elektryczną. Według branżowej witryny internetowej Enerwe, podatek od energii elektrycznej był w 2020 roku często droższy niż sama energia elektryczna - przez 85 procent godzin w tym roku.

