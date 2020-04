Być może już w maju uda się przetestować każdego z objawami COVID-19

Wkrótce wzrośnie liczba przeprowadzanych testów u osób z objawami infekcji koronawirusa. Jednocześnie władze służby zdrowia chcą testów na obecność przeciwciał u tych, którzy byli już chorzy.

OSLO (Nettavisen): Ambicją rządu jest, aby już w maju przetestowana została każda osoba z objawami infekcji koronawirusem. Ogólnokrajowym celem na przełom kwietnia i maja jest zwiększenie liczby testów do 100.000 testów tygodniowo. Po osiągnięciu tego celu planuje się dalszy wzrost ich liczby.

- Gotowi do wykrywania przeciwciał

W tym samym czasie prowadzone są prace nad testami na obecność przeciwciał u tych, którzy przebyli już chorobę.

- Jesteśmy przygotowani do prowadzenia badań przeciwciał, zarówno w wybranej części społeczeństwa jak i wśród osób zakażonych. Program wykrywania przeciwciał zostanie uruchomiony, gdy tylko zwiększymy liczbę prowadzonych testów, co mam nadzieję nastąpi już wkrótce, powiedziała Camilla Stoltenberg, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego.

- Przyjrzymy się odporności

- Dlaczego chcecie testować na obecność przeciwciał?

- Chcemy przyjrzeć się w jaki sposób zarażenie rozprzestrzenia się w populacji i w jaki sposób choroba wpływa na budowanie odporności, powiedziała Stoltenberg.

Wirus jest wykrywalny u osoby zakażonej tylko przez krótki czas. Po wyzdrowieniu w organizmie nie ma już wirusa, ale pojawiają się przeciwciała, które pozostają w nim długi czas. Testowanie obecności przeciwciał dostarczy systemowi opieki zdrowotnej i badaczom wiedzę o skali infekcji.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Uważamy, że jednoczesne testowanie zarówno na obecność wirusa jak i na obecność przeciwciał zostanie wkrótce wdrożone w diagnostyce, powiedziała Stoltenberg.

- Tego nie chcemy

Opierając się na najnowszych danych z Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), norweskie szpitale i władze gminy poinformowane zostały, aby przygotować się na epidemię trwającą od jednego do dwóch lat. Według szacunków FHI epidemia spowoduje, że zachoruje łącznie od 29.000 do 36.000 mieszkańców Norwegii, ze szczytem liczby osób hospitalizowanych na poziomie 1.700 - 4.500 chorych. Szacuje się również, że w szytowym okresie na oddziałach intensywnej terapii przebywać może łacznie od 600 do 1.200 pacjentów.

Dla porównania, największa dotychczasowa liczba osób hospitalizowanych w Norwegii wyniosła w dniu 1 kwietnia 325 osób.

- Poprosiliśmy władze służby zdrowia oraz gminy o przygotowanie się na bardzo intensywny rozwój epidemii, ale prognoza ta nie jest tym, co chcielibyśmy doświadczyć, powiedział Bjørn Guldvog, Generalny Dyrektor Zdrowia w rozmowie z Nettavisen w ubiegłym tygodniu.

WIĘCEJ TESTÓW: Camilla Stoltenberg, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, ma nadzieję, że testowanie na obecności przeciwciał wkrótce rozpocznie się na szeroką skalę. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Szpital św. Olava wiodący

Władze medycznego Regionu Środkowej Norwegii (Helse Midt-Norge) poinformowały w poniedziałek w komunikacie prasowym, że po znaczącym zwiększeniu liczby testów na obecność koronawirusa, kluczową rolę w regionie odegra Szpital św. Olava. Wydajność jego laboratorium musi zostać zwiększona i dobrana tak, aby zaspokoić zapotrzebowanie na liczbę wykonywanych testów w Regionie Środkowej Norwegii.

Obecnie w Norwegii maksymalnie wykonać można 30.000 testów tygodniowo. Ograniczenia powodowane są przede wszystkim brakiem sprzętu, a zwłaszcza niezbędnych odczynników.

Używają nowej metody

Naukowcy z Norweskiego Uniwerytetu Nauk Techniczno-Przyrodniczych NTNU wraz z pracownikami Szpitala św. Olava opracowali nową metodę testowania obecności koronawirusa, która może istotnie zwiększyć liczbę wykonywanych testów. Metoda ta zastosowana będzie w wielu miejscach w Norwegii.

Od czasu rozpoczęcia testów na obecność koronawirusa w marcu przebadano łącznie 143.255 osób.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Håper å kunne teste alle med koronasymptomer i mai (Trond Lepperød)