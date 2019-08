Były biskup przez 14 lat nielegalnie zatrudniał osobę nie mającą pozwolenia na pobyt w Norwegii

- To forma obywatelskiego nieposłuszeństwa, za którą biorę odpowiedzialność, mówi Stålsett.

Emerytowany biskup Kościoła Norwegii przyznał w rozmowie z gazetą Vårt Land, że od 14 lat daje pracę osobie, która nie otrzymała pozwolenia na pobyt w Norwegii i jednocześnie z różnych przyczyn nie może wrócić do kraju z którego wyjechała.

Stålsett postanowił w końcu poinformować opinię publiczną o swoich przestępstwie, za które prawo przewiduje karę grzywny lub pozbawienia wolności na okres do dwóch lat .

- Jest to forma obywatelskiego nieposłuszeństwa, za którą biorę odpowiedzialność. Moje działania ukierunkowane są na to, co postrzegam jako niemoralne prawo, mówi Stålsett w rozmowie z Vårt Land.

55-letnia Lula Tekle przebywa w Norwegii od prawie 19 lat, jako osoba której odmówiono prawa pobytu. Pomimo tego nie mogła ona wrócić do kraju z którego przyjechała. Należy ona do niemałej grupy uchodźców określanych w Norwegii jako «ureturnerbare asylsøkere» czyli «uchodźcy bez możliwości powrotu».

«Ureturnerbare asylsøkere» – grupa uchodźców ubiegających się o azyl, którym odmówiono przyznania prawa pobytu w Norwegii i których władze Norwegii nie są w stanie odesłać z powrotem do kraju rodzinnego. Pomimo bowiem, że zgodnie z zasadą prawa międzynarodowego każdy kraj ma obowiązek przyjęcia własnych obywateli, nie wszystkie kraje przestrzegają tego obowiązku. Dlatego tysiące osób ubiegających się o azyl, wciąż mieszka w Norwegii nawet wiele lat po ostatecznej odmowie przyznania im azylu i pozwolenia na pobyt.

Lula Tekle nie ma pozwolenia na pracę, nie ma stałego mieszkania oraz dostępu do opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Dziś wiemy również, że Tekle od 14 lat jest zatrudniona przez Gunnara Stålsett w niepełnym wymiarze czasu jako osoba sprzątająca. Kobieta już wcześniej zajmowała podobne stanowisko w diecezji Oslo, gdzie Stålsett i Tekle się poznali.

Tekle została pozbawiona karty podatkowej po zmianie przepisów w 2011 roku. Wcześniej miała ona stałe zatrudnienie i własne mieszkanie, ale mimo to straciła prawo do pracy. Nie straciła jednak pracy u Gunnara Stålsett, który do tamtej pory zatrudniał Tekle oficjalnie i odprowadzał wszystkie należne podatki.

- Obowiązek udzielenia pomocy potrzebującemu był dla mnie ważniejszy niż posłuszeństwo niejasnemu systemowi prawnemu, mówi Stålsett. Wspieranie tej kobiety pracą postrzegam jako mój chrześcijański obowiązek.

Gunnar Stålsett mówi, że doskonale zdaje sobie sprawę z możliwych konsekwencji, z którymi teraz będzie musiał się zmierzyć. Jednak, jak twierdzi, wszystko będzie niczym w porównaniu do tego, z czym na co dzień muszą zmagać się osoby pozbawione prawa pobytu i powrotu.

Stålsett apeluje do polityków o udzielenie amnestii osobomb, które są w sytuacji podobnej jak Tekla.

- Niech miłosierdzie stanie się możliwością polityczną, mówi Stålsett.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Tidligere biskop har hatt ulovlig arbeidskraft i 14 år (NTB, Stig Martin Solberg)