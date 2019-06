Cena ropy gwałtownie spadają: Norwegia traci 126 milionów koron dziennie

Wojna handlowa Donalda Trumpa mocno uderza w Norwegię

W zeszłym tygodniu odnotowano gwałtowny spadek ceny ropy. Wczoraj rano baryłka ropy z Morza Północnego kosztowała 61 USD. To aż o dziewięć dolarów mniej niż jeszcze tydzień temu.

- Już od dawna nie notowaliśmy tak gwałtownego spadku ceny ropy, mówi Helge André Martinsen, analityk naftowy DNB. Ostatni tak gwałtowny spadek odnotowano w ciągu ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku, kiedy to cena ropy spadła z 86 do 50 USD za baryłkę.

Zgodnie z założeniami norweskiego budżetu państwa, spadek ceny baryłki ropy o 10 koron oznacza roczną stratę dla budżetu na poziomie 4,3 mld NOK. Biorąc zatem te oblicznia pod uwagę, Norwegia traciła 126 milionów koron dziennie od 25 kwietnia, kiedy to cena ropy wynosiła 74,30 dolarów za baryłkę.

Bjarne Schieldrop, analityk surowcowy w banku SEB, za spadek cen w dużym stopniu obwinia politykę gospodarczą Donalda Trumpa.

- Spadek cen ropy jest wyrazem niepewności, co do terminu zakończenia wojny handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Dodatkowo destabilizację rynku wprowadzają groźby Trumpa dotyczące wprowadzenia ceł na meksykańskie towary, jeśli napływ imigrantów do Stanów Zjednoczonych nie ustanie. Ponadto ważnym czynnikiem wpływającym na cenę ropy jest fakt, że Stany Zjednoczone nie będą już klasyfikować Indii jako rynku rozwijającego się, a to oznacza brak zwolnień z ceł importowych dla tego kraju.

Krótkie spadki cen nie są dla Norwegii dramatyczne

Główny ekonomista Kyrre Knudsen ze Sparebanken 1 mówi w wywiadzie dla Nettavisen Ekonomia, że spadająca cena ropy nierozerwalnie wiąże się z niższymi dochodami Skarbu Państwa. Sytuacja jednak nie jest niebezpieczna, a przynajmniej nie będzie niebezpieczna tak długo, dopóki cena ropy nie spadnie poniżej 50 USD za baryłkę - lub dopóki niska cena nie będzie utrzymywała się przez dłuższy czas.

- Od momentu wydobycia ropy do jej sprzedaży upływa określony czas, dlatego jeśli spadki są krótkoterminowe, to firmy w Norwegii nie odczuwają tych wahań zbyt dotkliwie, mówi Knudsen, który twierdzi, że cena ropy w rozliczeniu rocznym oscylująca między 50 a 90 dolarów jest ceną normalną.

Od 29 maja cena baryłki ropy z Morza Północnego spadła o 12 procent, a od szczytowej ostatnio ceny z 24 kwietnia (74,6 USD) - aż o 18 procent.

W poniedziałek po południu cena wzrosła nieznacznie do poziomu 62,60 USD za baryłkę.

Czy ceny ropy będą dalej spadać?

Analityk naftowy DNB, André Martinsen, nie ukrywa, że obecnie istnieje duża niepewność w obrazie makroekonomicznym i wskazuje dwa kluczowe czynniki, które określą, czy cena ropy będzie nadal spadać, czy też ustabilizuje się lub wzrośnie:

1. Popyt na ropę

W USA i Europie Popyt na ropę był niższy niż szacowała to w marcu Międzynarodowa Agencja Energii (IEA). Podkreśla się, że marzec jest trudny do interpretacji ze względu na zmienne warunki pogodowe. Jednak trend w zakresie najnowszych danych dotyczących globalnego popytu na ropę jest stosunkowo wyraźny: wzrost jest znacznie niższy od tego jaki obserwowano w ciągu minionych trzech lat, mówi Martinsen.

2. Produkcja ropy

Produkcja ropy w USA była na podobnym, dość niskim poziomie przez cały analizowany okres. Odnotowano jedynie wzrost od lutego do marca, ale tylko dlatego, że w lutym nie wydobywano surowca ze złóż morskich. W Iranie, który został ostatnio sparaliżowany sankcjami USA, eksport surowca utrzymywał się na bardzo niskim poziomie. W maju Iran eksportował od 100.000 do 300.000 baryłek dziennie i jest to znaczny spadek w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku, kiedy to Iran eksportował nawet 1,5 miliona baryłek dziennie. Pogrążona w kryzysie Wenezuela wydobywała ropę również na niskim poziomie. W Libii trwająca wojna domowa jak dotąd nie wpłynęła znacząco na wielkość produkcji, jednak ryzyko destabilizacji wydobycia jest znaczące, mówi Martinsen.

