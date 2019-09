Centralny Bank Norwegii podniósł stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego

Centralny Bank Norwegii podjął decyzję o podwyżce stóp procentowych 0,25 punktu procentowego - do poziomu 1,50 procent. Nordea uważa, że to ostatnia podwyżka stóp procentowych w tym roku, co powinno być dobrą wiadomością dla rynku mieszkaniowego.

BANKPLASSEN (Nettavisen Ekonomia): Zgodnie z przewidywaniami wielu ekspertów, Norweski Bank Centralny (Norges Bank) podniósł w dniu dzisiejszym stopy procentowe. Norges Bank informuje w komunikacie prasowym, że stopy procentowe w najbliższej przyszłości prawdopodobnie pozostaną na aktualnym poziomie.

- Istnieje jednak prawdopodobieństwo wzrostu stóp w przyszłym roku, zwrócił uwagę szef Banku Centralnego Øystein Olsen.

Informacja o tym, że w najbliższym czasie stopy pozostaną na tym samym poziomie może mieć pozytywny wpływ na sytuację na rynku nieruchomości. Wcześniejsze prognozy pokazywały, że stopy procentowe mogą wzrosnąć nawet do 2,25 procent. Informacja, że bazowa stopa procentowa będzie na poziomie 1,50 procent lub 1,75 procent jest więc bardzo dobrą informacją dla kredytobiorców.

Oprocentowanie na poziomie 1,50 procent jest najwyższym oprocentowaniem w Norwegii od prawie pięciu lat.

- Norges Bank pozytywnie zaskoczył gospodarstwa domowe. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie gospodarstwa domowe mogą mieć niższe stopy procentowe niż przewidywano to jeszcze rok temu, mówi Carl O. Geving dyrektor administracyjny w Norges Eiendomsmeglerforbund (Norweskie Towarzystwo Pośredników Nieruchomości).

Najlepsze oprocentowanie: 2,69 procent

Właściciele nieruchomości zauważają jednak, że oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrosło o 1 punkt procentowy w ciągu ostatniego roku. Przekłada się to na wzrost spłaty o 15.600 koron rocznie (po opodatkowaniu) dla kredytu w wysokości 2 milionów koron (1.300 koron miesięcznie). Najlepsze oprocentowanie kredytu w wysokości 2 milionów wynosi obecnie 2,69 procent. Po dzisiejszym wzroście stóp procentowych oczekiwać należy, że najlepsze stopy procentowe osiągną około 2,95 procent.

Maksymalnie 0,25 punktu procentowego

Poprzednia podwyżka stóp procentowych miała miejsce w czerwcu. W sierpniu stopy pozostały na niezmienionym poziomie. Wrześniowy wzrost jest jednak czwartym od jesieni zeszłego roku, kiedy to stopy procentowe były na rekordowo niskim poziomie 0,50 procent.

Roczny wzrost obciążeń przy spłatach kretytu - w zależnosci od wielkosci kredytu (Lån - w norweskich koronach) i zależnosci od wzrostu oprocentowania.

Do wzrostu stóp procentowych przyczyniło się między innymi to, że norweska gospodarka jest obecnie w dobrej kondycji, a wykorzystanie zasobów w gospodarce jest nieco powyżej poziomu normalnego. Dochodzi do tego słabość norweskiej waluty. Do wzrostu przyczyniają się jednak także warunki panujące w gospodarce międzynarodowej. Tym, co miało wpływ na podjęcie decyzji o podniesieniu stóp procentowych, były słabe międzynarodowe perspektywy gospodarcze, a także niepewność co do wojny handlowej USA-Chiny.

Miesięczny wzrost obciążeń przy spłatach kretytu - w zależnosci od wielkosci kredytu (Lån - w norweskich koronach) i zależnosci od wzrostu oprocentowania.

